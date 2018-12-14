Олимпийский комитет официально признал наше самбо

Решение было озвучено 30 ноября на заседании исполкома в Токио. Это первый случай, когда российская национальная борьба получила международный статус такого уровня.

- Через несколько лет борьба сможет получить постоянный статус, - рассказал президент Международной федерации самбо ФИАС Василий Шестаков. - А в будущем, кто знает, она войдет в программу Олимпиады.

По словам Шестакова, сейчас сделано практически все, чтобы самбо получило постоянный олимпийский статус. Всемирное антидопинговое агентство признало, что ФИАС - одна из лучших спортивных федераций с точки зрения борьбы с допингом. Спортивные трансляции чемпионатов мира по самбо смотрят по всей планете. Неожиданно больше всего ТВ-зрителей нашей национальной борьбы оказалось в США. На последнем мировом первенстве участвовали команды по самбо из 80 стран мира. Популярность борьбы ушла далеко за пределы России.

Временный статус - это обязательная процедура. Без нее стать олимпийским видом спорта невозможно. По словам президента Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергея Елисеева, еще не было случая в истории Олимпийских игр, чтобы после временного признания и постоянного признания вид спорта не включили в программу Олимпийских игр.

Хотя бывают и обратные истории. Например, американский бейсбол исключили из Олимпийских игр.

Напомним, что в ноябре 2018 года Владимир Путин подписал распоряжение о поддержке самбо. Президент поручил правительству образовать оргкомитет для достойной поддержки мероприятий к 80-летию национальной борьбы. Кроме этого, Кабмин должен создать условия для популяризации самбо и поддержать существующие спортивные команды.

- Самбо - это российское достояние. И по большому счету признали нашу страну, которая родила такой прекрасный вид спорта и его распространила на весь мир. 120 стран сегодня активно занимаются этим видом спорта. Я думаю, что после признания появится внимание и региональных руководителей, и чемпионатов, - уверен Елисеев.

- Олимпийский статус самбо дает ФИАС новые возможности: право на членство в Ассоциации признанных международных федераций. ФИАС получает статус наблюдателя на встречах исполкома МОК с федерациями летних олимпийских видов спорта, - рассказал Шестаков.

Но самое главное - даже временный олимпийский статус помогает получить дополнительное финансирование. МОК ежегодно будет переводить Международной федерации самбо $32 тыс. на развитие спорта. По правилам треть суммы обязательно должна тратиться на борьбу с допингом. Остальное может пойти на поддержку самбо.

- В Африке, Латинской Америке много национальных федераций самбо, которым сложно искать деньги на дальние перелеты для участия в мировых первенствах, - рассказал Шестаков. - Средства от МОК позволят поддержать эти федерации.

Новый официальный статус поможет национальным командам по самбо получать поддержку от олимпийских комитетов своих стран. Сейчас спортсменам приходится искать спонсоров, чтобы оплатить создание новых школ по самбо, участие в соревнованиях.

КСТАТИ

Символично, что олимпийский статус самбо получило в год своего 80-летия. 16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ «О развитии борьбы вольного стиля (самбо)».

Сейчас самбо активно внедряется в российских школах. Секции самбо работают в 800 образовательных учреждениях, в 47 регионах страны.

- Москва - в числе регионов-лидеров по занятиям самбо, в 70 школах Москвы работают секции самбо, и программа по распространению этого вида спорта будет продолжена, - рассказал Елисеев. - Уже проводятся свои внутренние соревнования среди школьников. Для детей, которые пришли первый раз заниматься, очень важно, чтобы была своя среда, чтобы можно было себя попробовать среди равных. Самбо - это вид спорта, с которым вас никто не обидит. Один раз вы его освоите, и он будет всегда при вас.