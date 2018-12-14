Что откроется в ближайшие годы: при МГУ - детский сад, а в Мневниковской пойме - спортивный комплекс

ОТ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ДО КРУПНОГО МЕДЦЕНТРА

За здоровьем горожан будут следить еще внимательнее. Для будущих пациентов строятся как районные поликлиники, так и крупные медицинские комплексы. Об этом рассказали в Департаменте строительства города Москвы. Все здания оснащают современной медтехникой, необходимыми кабинетами и отделениями, а также удобными для пешеходов, в том числе инвалидов, подходами и лестницами. Это могут быть детско-взрослые поликлиники, такие как на Ленинградском проспекте в районе Беговой. Ее сейчас строят и планируют принять первых посетителей уже в 2019 году. В ней будут оказывать первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь.

Или это могут быть целые мини-города, как медицинский комплекс с родильным домом в поселке Коммунарка в Новой Москве. Он станет одним из крупнейших в России лечебных центров площадью 159 тысяч квадратных метров. По проекту в нем будет десять корпусов с общим операционным блоком и конференц-залом.

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В НОВУЮ ШКОЛУ

С каждым годом все больше москвичей отдают своих детей в садик или школу. По словам главы городского Департамента строительства Андрея Бочкарева, одной из важнейших социальных программ для Москвы стало строительство учебных заведений. Школьные корпуса становятся больше, а количество образовательных мест в них увеличивается. При этом все эти здания сдаются под ключ, то есть с необходимым для обучения оснащением. Таким, например, будет корпус на 400 мест в районе Строгино на северо-западе Москвы на улице Исаковского. Для занятий здесь есть все - начиная от комфортных классов и мастерских и заканчивая медиатекой, фото- и киностудией, площадками для отдыха.

Кроме этого, стоит отметить строительство детского сада на 250 мест при Московском государственном университете имени Ломоносова, а также трех блоков начальных классов с возможностью трансформации в дошкольные отделения.

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ПОД МУЗЫКУ В «ЗАРЯДЬЕ»

В этом году в столице главным культурным событием стало открытие уникального концертного зала на полторы тысячи мест в парке «Зарядье». Новая площадка уже стала любимым местом для истинных меломанов и простых любителей музыки. В зале играют классику, джаз, оперу, ставят балет, перформансы, проводят международные форумы, лекции и кинопоказы. Помимо этого, в центре Москвы достроили вторую очередь театра Et Cetera.

В столице завершено строительство Детской музыкальной школы имени Ференца Листа на Косинской улице. Для тех, кто хочет с пользой провести время в своем районе, открываются семейные центры культуры и искусств. Один из них примет первых зрителей в 2019 году в районе Щукино на улице Маршала Малиновского. Новое здание строят сейчас на месте сноса здания Дома культуры «Октябрь». Сюда будут приходить в кино, на танцы, выставки, приводить детей в творческие кружки и музыкальные классы.

ТРЕНАЖЕРНЫЕ ЗАЛЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛОВ

Спортивные сооружения после прошедшего в столице чемпионата мира по футболу стали еще популярнее среди москвичей. Многие захотели не только играть в футбол, но и просто заниматься спортом, физкультурой или делать зарядку. Для этого в городе строятся оздоровительные комплексы в каждом районе, футбольные поля, катки, открываются после реконструкции стадионы. Среди новых проектов - многофункциональный спортивный комплекс в Мневниковской пойме.

В ближайшие три года в столице появится всего около 200 зданий и других построек социальной сферы, в том числе порядка 80 школ, блоков начальных классов и детских садов. Деньги на их строительство заложены в Адресной инвестиционной программе (АИП).

Андрей Бочкарев

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ:

Столица должна стать еще комфортнее для горожан

Москва - город комфортный и удобный для жизни. И с каждым годом она должна становиться еще комфортнее и удобнее для москвичей. Эту приоритетную задачу поставил перед нами мэр Москвы Сергей Собянин. Поэтому все объекты, которые мы строим (крупные и в масштабах района), значимы для столицы и ее жителей.

В этом году мы сдали в эксплуатацию крупнейший в Москве концертный зал «Зарядье» - с 2 сценами и открытыми амфитеатрами (в общей сложности на 4 тысячи зрителей), с полностью эксплуатируемой кровлей с зелеными насаждениями. Концертный зал уникален. Благодаря специальному оборудованию всего за 40 минут он легко трансформируется: можно быстро убрать партер, оркестровую яму и сцену. В зале естественная акустика. Для того чтобы звучание здесь было идеальным, потребовалось более 15 тысяч уникальных акустических панелей. Испытания качества звука проводила японская компания, участвовавшая в проектировании более 50 крупнейших концертных залов мира.

Завершили строительство второй очереди театра Et Cetera и Детской музыкальной школы имени Ференца Листа. В планах до 2021 года сдать 22 объекта культуры.

Активно ведем строительство объектов здравоохранения. В этом году мы достроили первый клинико-диагностический корпус Международного медицинского кластера «Сколково». Сейчас строим в Коммунарке многопрофильный медицинский комплекс площадью 150 тысяч квадратных метров - почти на тысячу пациентов. Всего с 2018 по 2021 год запланирован ввод в эксплуатацию 41 объекта здравоохранения.

В начале года мы закончили строительство спорткомплекса на Шипиловском проезде, завершили инженерные работы на территории Гребного канала в Крылатском. До конца года нам предстоит ввести в эксплуатацию еще 2 объекта. В следующем сдадим 15.

С начала года построено и сдано в эксплуатацию уже 9 объектов образования. Всего в этом году будет завершено строительство 13 образовательных зданий на 5350 мест. Это 7 детских садов на 1675 мест, 4 школы на 3025 мест и 2 пристройки к ним на 650 мест. Все эти объекты мы сдаем под ключ, то есть с необходимым для обучения оснащением.

Словом, год для нас стал продуктивным. В 2019-м продолжим работать, не теряя высоких темпов.

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