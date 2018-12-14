Медицина для москвичей: международный кластер в «Сколково» и больница с роддомом в Коммунарке

В этом году завершилось строительство первого клинико-диагностического корпуса международного медицинского кластера в «Сколково». Его оснастили самым современным оборудованием. Кроме того, здесь создан самый современный в России симуляционный центр. Оператором нового диагностического центра будет одна из лучших и старейших клиник Израиля Hadassah.

Кроме возможности москвичей обслуживаться в ведущих медицинских клиниках мира, здесь будут созданы все условия для обучения и переподготовки кадров и дальнейших трансфертов технологий в московские клиники.

Диагностический центр позволит здоровым людям узнать о потенциальных проблемах со здоровьем раньше и предотвратить развитие сердечно-сосудистых болезней, онкологии и других заболеваний.

Фото: mos.ru

ПОДСТАНЦИЮ СКОРОЙ ПОМОЩИ ОТКРОЮТ В ПОСЕЛКЕ СЕВЕРНЫЙ

До конца года завершится строительство женской консультации в родильном доме № 20 на 530 посещений в смену на Измайловском шоссе. В прошлом году получено разрешение на ввод детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену в районе Щукино на улице Пехотная.

Поликлиника входит в комплекс городской клинической больницы № 52 и относится ко второму уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. Здание оснащено собственными диагностическими отделениями, экспресс-лабораторией, центральным стерилизационным отделением и отделением лучевой диагностики. Поликлиника оказывает медицинские услуги на высоком уровне и с применением новейшего оборудования и технологий.

Помимо этого, в столице строятся новые подстанции скорой медицинской помощи. Одну из них открыли на 20 машино-мест в поселке Северный. В этом же году запустили еще одну подстанцию скорой помощи на 20 машино-мест - в промзоне «Котляково», между улицами Промышленная и Кантемировская.

Фото: mos.ru

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ ПОПАДУТ НА ПРИЕМ К ЛУЧШИМ ВРАЧАМ

В 2020 году планируется запустить первую очередь больницы с родильным домом в поселке Коммунарка в Новой Москве. На площади 159 тысяч кв. м разместят девять корпусов с общим операционным блоком и конференц-залом.

Больничный комплекс рассчитан на 1016 коек. В нем будут располагаться многопрофильный блок для взрослых пациентов, инфекционный блок, подстанция скорой помощи на 6 машино-мест. Для экстренной доставки больных в клинике предусмотрена вертолетная площадка. Также рядом с родильным домом на 130 коек будет размещен детский стационар. Весь больничный комплекс, включая реанимационные отделения и 30 операционных блоков, будет оснащен самым современным медицинским оборудованием в соответствии с мировыми стандартами.

В больничном комплексе будет обеспечена централизованная медицинская помощь практически по всем видам заболеваний (неврологические, онкологические, гинекологические, урологические заболевания, офтальмологическое направление, общетерапевтические обследования, отделения общей и гнойной хирургии, роддом).

Жителям Новой Москвы, районов Солнцево, Бутово и Ново-Переделкино будет предоставлен полный спектр медицинских услуг, от быстрой диагностики до стационарного и амбулаторного лечения. Для удобства пациентов организовано внутреннее перемещение между отделениями без необходимости выхода на улицу.

Строительство огромного комплекса разделено на две очереди. Первая - блок корпусов для взрослых на площади 87,6 тысячи кв. м. Вторая очередь - блок корпусов для детей и инфекционный корпус на площади 71,5 тысячи кв. м.

ДИАГНОСТИКУ СМОГУТ ДЕЛАТЬ БЫСТРЕЕ

В следующем году достроят консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену. Его разместят в городской клинической больнице № 64 на улице Вавилова в Академическом районе Юго-Западного округа Москвы. В здании создадут многопрофильный набор специализированных подразделений и необходимых диагностических подразделений (функциональная диагностика, эндоскопия, лучевая диагностика), клинико-диагностическая лаборатория, дневной диагностический стационар на 20 коек, центральное стерилизационное отделение значительной мощности, необходимый набор служебно-административных помещений.

Для удобства инвалидов в новом корпусе появятся лифты, пандусы, информационные табло, тактильные, визуальные и световые указатели, подсветка здания вечером и ночью.

Как отметил глава Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев, открытие этого консультативно-диагностического центра значительно улучшит доступность амбулаторной медицинской помощи для жителей района. К новой поликлинике смогут прикрепиться порядка 30 тысяч жителей Гагаринского района. При поддержке мэра Москвы Сергея Собянина во время строительства зданий здравоохранения используются новые стандарты комфорта клиник. В них учитываются современные требования логистики и санитарных норм, качественного и оперативного обслуживания пациентов.

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В каждом районе столицы сегодня строятся новые школы и садики, поликлиники и спорткомплексы, культурные центры. Без социалки рядом с домом москвичам пришлось бы нелегко.

ОТ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ДО КРУПНОГО МЕДЦЕНТРА

За здоровьем горожан будут следить еще внимательнее. Для будущих пациентов строятся как районные поликлиники, так и крупные медицинские комплексы. Об этом рассказали в Департаменте строительства города Москвы. Все здания оснащают современной медтехникой, необходимыми кабинетами и отделениями, а также удобными для пешеходов, в том числе инвалидов, подходами и лестницами. Это могут быть детско-взрослые поликлиники, такие как на Ленинградском проспекте в районе Беговой. Ее сейчас строят и планируют принять первых посетителей уже в 2019 году. В ней будут оказывать первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь. (подробности)