Реконструкция Московского зоопарка в стиле авангард

Всю свою многолетнюю историю Московский зоопарк развивается вместе с городом. За последние годы для посетителей и животных многое в нем улучшили. Для этого привели в порядок берега прудов, входы и пешеходные дорожки, освещение и цветники (см. «Что сделано»). В Департаменте строительства города Москвы назвали три главных новшества, благодаря которым к 2021 году зоопарк станет еще уютнее.

1. Новый пешеходный мост.

Его перекинут со старой территории на новую через Большую Грузинскую улицу. Его высота - 12 метров, а длина - 22 метра. На новый переход можно будет подниматься по пандусам. Для инвалидов оборудуют пассажирские лифты. Ограждающие и несущие конструкции моста сделают из металла. Их окрасят в белый цвет. При этом ограждение будет из ударопрочного стекла.

2. Дополнительный вход.

В конце этого года начнут строить отдельный прямой выход со станции метро «Баррикадная» на новую территорию зоопарка. Это будет двухэтажный входной павильон в стиле авангард с белыми фасадами и стеклянными прозрачными дверьми. Внутри павильона разместятся билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе, библиотека и образовательный центр. Здесь станут проводить лекции, мастер-классы, тематические встречи. В зоопарк отсюда можно будет попасть со второго этажа. На него посетители смогут подниматься на лифтах, по эскалаторам или лестницам с пандусами.

3. Павильоны для животных.

В 2019 году примутся за разработку проекта реконструкции павильона «Ластоногие». Реконструкция павильона нужна для создания современного комплекса содержания, экспонирования и научных исследований уникальных морских животных, занесенных в Красную книгу.

Старый павильон снесут. На его месте построят новое современное здание площадью 8500 квадратных метров. В нем разместятся шесть открытых экспозиционных вольеров для содержания и экспозиции морских млекопитающих. Для инвалидов откроется удобный доступ без подъемников и лифта.

Фото: mos.ru

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА В ЗООПАРКЕ:

- укрепили берега малого и большого прудов и обустроили острова;

- поставили насосную станцию для удаления донных стоков;

- провели реконструкцию ограждения всей территории;

- озеленили береговую линию большого и малого прудов - 108 деревьев, 2688 кустарников, 1111 квадратных метров цветников;

- заново оформили главный вход в зоопарк;

- восстановили и заменили тротуарную плитку (15 000 кв. м), а также обновили наружное освещение (3400 п/м), обустроили газоны (~50,8 тыс. кв. м) и борта на кругу катания.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«В каждом районе повышается качество жизни»

- В Москве очень своевременно ставятся задачи по развитию города, - говорит Надежда Косарева, президент Фонда «Институт экономики города», ведущий российский эксперт в сфере жилищной политики, развития жилищно-коммунального комплекса, жилищного финансирования. - Москва - это пространство, в котором люди везде живут по-разному. Обеспеченность социально-досуговыми и культурными учреждениями для жителей важна. Например, культурно-досуговыми учреждениям периферия города менее обеспечена, чем центр. Конечно, это неправильно, поэтому Москва создает стандартный набор услуг повседневного потребления в каждом районе. Это очень правильная задача. С градостроительной точки зрения это мировой тренд. Общественная среда становится еще комфортнее, качество жизни повышается. Мне нравится, что руководство города последовательно в принятии решений.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В ТЕАТРЕ «УГОЛОК ДЕДУШКИ ДУРОВА» ОТКРОЕТСЯ НОВАЯ СЦЕНА

Светлана ВИКТОРОВА

Культурные площадки столицы смогут принять больше посетителей.

По Адресной инвестиционной программе Москвы до 2021 года в списке социалки запланировано строительство и реконструкция нескольких крупных зданий культуры. Мы узнали, какими они будут и когда их увидят зрители.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ ПРЕВРАТЯТ В АМФИТЕАТР

Строители приступили к работам на новой сцене театра «Уголок дедушки Дурова» в центре столицы. Сейчас завершаются подготовительные работы. В ближайшее время начнется возведение самого здания. Общая площадь трехэтажного корпуса - 4 тысячи квадратных метров. В подвале разместятся буфет, технические и служебные помещения. Сцену сделают в виде арены диаметром 13 метров, а зрительские места - в виде амфитеатра.

На первом этаже оборудуют входную группу, гардеробы для зрителей, многосветный зрительный зал, медицинский кабинет и техническую зону. На втором этаже - зрительские ложи с местами для инвалидов, артистические, репетиционный зал, помещения для содержания животных-артистов. Третий этаж станет техническим. Кроме того, в здании появятся ветеринарный кабинет, кормокухня, берейторская, гримерные.

Фото: mos.ru

НА ФАСАДЕ НАРИСУЮТ НОТЫ ИЗ ОПЕРЫ «ИВАН СУСАНИН»

На юго-востоке Москвы начинается строительство здания Детской школы искусств № 58 имени Глинки.

- Новое здание разместится на улице Гурьянова, дом 83А, в районе Печатники, - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев. - Сейчас музыкальной школе приходится арендовать здание у Патриаршего подворья храмов Николо-Перервинского монастыря. Строительство Детской школы искусств позволит не только принять больше учащихся, но и открыть новые отделения хореографии и изобразительного искусства. Кроме того, в новом здании разместится полная экспозиция музея Глинки. Сейчас он занимает всего 7 квадратных метров.

Учащиеся и сотрудники переедут в новой современный корпус со зрительским и демонстрационным комплексами. Под строительство выделен участок площадью 0,48 гектара. А общая площадь постройки - 3490 квадратных метров. Необычным стал проект здания. В нем будет подвесная стеклянная галерея для выставок, а фасад украсят ноты из произведения композитора Михаила Глинки, в честь которого названа школа. Справа от входа на уровне третьего этажа появится нотная фраза - небольшой законченный музыкальный отрывок из хора «Славься» из оперы «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»).

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