Погода в Москве 14 - 23 декабря: В столицу придут морозы - всерьез и надолго

Оттепель в Москве продолжалась почти трое суток - и днем, и ночью температура была выше ноля в течение 68 часов кряду, поделились своими наблюдениями специалисты центра "Фобос". Но на этом все.

Уже в 6 утра в пятницу, 14 декабря, воздух остыл до -0,2 градуса. Минус в две десятых градуса, конечно, смешной. Но он очень быстро окрепнет до вполне серьезных 18-градусных морозов.

Холода установятся в Москве надолго - как минимум до конца следующей недели. "Виноват" в них антициклон из Скандинавии. Погода в ближайшие десять дней будет на 3 - 6 градусов холоднее, чем положено по климатическим нормам.

А вот подробный прогноз Гидрометцентра России на вечер пятницы, предстоящие выходные и следующую неделю, 14 - 23 декабря:

В пятницу, 14 декабря, до конца дня пасмурно, снега больше не предвидится. В мегаполисе -2...-4 градуса, по области до -6.

В субботу, 15 декабря, и ночью, и днем температура одинаковая: -4...-9 градусов. В облаках появятся просветы, возможен небольшой снег. Резко повысится атмосферное давление. В субботу оно вырастет до 761 мм рт. ст. - при норме 747 мм рт. ст. Так что гипертоникам и москвичам с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, скорее всего, в этот день придется несладко. Такие перепады могут вызвать головные и сердечные боли, скачки артериального давления, приступы мигрени.

В воскресенье, 16 декабря, под утро подморозит до -11...-16 градусов, днем тоже холодно, -9...-14. Переменная облачность, без осадков.

В понедельник, 17 декабря, ночная стужа усилится до -18 градусов, днем -10...-15. Зато солнечно и бесснежно!

Со вторника до пятницы, 18 - 21 декабря, тоже особо не согреться: по ночам -12...-17 градусов, днем -9...-14. Будет облачно, с прояснениями, в некоторых районах столицы и области возможен слабый снег - в воздухе покружатся снежинки, не более того.

С воскресенья до пятницы атмосферное давление будет аномально высоким - 766 - 767 мм рт. ст.

В субботу и воскресенье, 22 - 23 декабря, небо затянут облака, время от времени будет сыпать снег. По ночам -10...-15 градусов, днем -6...-11. Атмосферное давление понизится до 757 мм рт. ст., но и это заметно выше нормы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пока в Москве холодает, в Салехарде, за Полярным кругом, начинается оттепель. Там воскресенье +2 градуса обещают! В Заполярье оттепели в середине декабря случаются лишь раз в четверть века, констатируют в центре "Фобос".

Но не везде так: в Якутии, на метеостанции поселка Делянкир, только что зафиксированы первые для нынешней зимы -50 градусов! В Оймяконе, который считается полюсом холода, чуть-чуть теплее, -48,6 градуса.