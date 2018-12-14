2018-12-14T14:14:16+03:00
Общество

Испанский болельщик, загремевший во время ЧМ по футболу в столичную больницу, отблагодарил врачей шоколадками

Молодой человек не забыл теплого отношения к своей персоне и прислал посылку
Павел КЛОКОВ
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Испанский болельщик во время чемпионата мира по футболу в России.Испанский болельщик во время чемпионата мира по футболу в России.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Как говорится, добро порождает добро. Тем более, Новый год на носу. Самое время для таких историй.

Летом этого года в России проходил Чемпионат мира по футболу. Все мы помним этот грандиозный праздник, который гремел не только в Москве, но и в Питере, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде и других городах. Наряду с другими болельщиками в Россию из Испании приехал Нету Морейра Андре. Молодой человек сильно кашлял и в один из дней совсем занемог. Кто именно вызвал ему скорую, неизвестно. Но дежурный врач, глядя на болельщика, сразу заподозрил пневмонию. И решил не рисковать. Его госпитализировали в больницу №29 им. Баумана, где и оказали необходимую помощь.

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В отделение терапии пришла необычная посылка
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Видимо, лечение оказалось действенным и уже через четыре дня Нету Морейра Андре сбросил больничную пижаму и рванул на футбол. Напомним, сборная, за которую он болел, вышла в одну восьмую финала да там и осталась. И виной тому наша команда! Россия, кто не помнит, обыграла Испанию после серии послематчевых пенальти (4:3).

Но несмотря на это, Морейра обиды не затаил. И спустя полгода прислал столичным медикам, у которых лечился, новогоднюю посылку. А в ней целая кипа шоколадок. Небольшое письмецо. И отдельным листом надпись: «Спосибо». Внимательные врачи исправили ошибку. А фото с посылкой выложили в инстаграм больницы.

- Молодой человек находился на лечении всего четыре дня, - говорится в сообщении. - Но Нету Морейра Андре не пропустил матчей, ради которых прилетел в Россию. А теперь врачи получили от него посылку с испанскими сувенирами и письмом со словами благодарности. Не можем не похвастаться. Всегда приятно слышать отзывы пациентов. Для нас это лучшая мотивация становиться с каждым днем лучше.

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