Каждому читателю "Комсомолки" - шоколадка "Аленка" в подарок!
Подарки от «Комсомолки» стали для москвичей приятной традицией: каждую пятницу в свежем номере газеты мы печатаем купоны с подарками и скидками. Мы уже дарили маски для лица, украшения, и даже блинчики с начинкой! Но какой вечер без чашки ароматного чая , любимой газеты и плитки молочного шоколада "Алёнка"? Символ счастливого детства можно получить за вырезанный купон в фирменных магазинах по адресам:
- 22-ой км. Киевского шоссе, дв. 4, стр. 1, корп. Б, ст. м. «Румянцево», БЦ «Румянцево», вход 1, 1 этаж
- Ленинградский проспект, д. 62А, ст. м. «Аэропорт», ТЦ «Галерея Аэропорт»
- ул. Авиаконструктора Миля, вл. 7, ТРЦ «Миля»
- ул. Б. Семеновская, вл. 17А, ТЦ «Март», ст. м. «Электрозаводская»
- Чечёрский пр., д. 51, ТЦ «Бутово Молл», ст. м. «Бунинская аллея»
- 1-я Тверская-Ямская, д. 12, ст. м. «Маяковская», тел.: 8 (499) 657-97-01
- 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр.1, ст. м. «Павелецкая», тел.: 8 (495) 959-29-51
- Багратионовский пр-д, д. 7, к. 20, Горбушка, ст. м. «Багратионовская»
- Берсеневская наб., д. 6, стр. 1, ст. м. «Кропоткинская»
- Земляной Вал ул. , д. 29, стр. 1, Курский вокзал, -1 этаж, ст. м. «Курская»
- Комсомольская пл., д. 2, Казанский вокзал, здание вокзала, 1 этаж, зал №2, ст. м. «Комсомольская»
- Комсомольская пл., д. 2, Казанский вокзал, -1 этаж. Выход из м. Комсомольская в сторону Казанского вокзала, ст. м. «Комсомольская»
- Комсомольская пл., д. 5, Ярославский вокзал, 1 этаж, ст. м. «Комсомольская»
- Ленинградский пр-т, д. 74А, ст. м. «Сокол»
- мкр. Чертаново Северное, д. 1 А, ТРЦ «Авентура», ст. м. «Чертановская»
- Павелецкая пл., д. 1А, стр. 1, Павелецкий вокзал, 2 этаж
- Павелецкая пл., д. 1А, стр. 1, Павелецкий вокзал, 1 этаж, подъезд 3
- пл. Киевского вокзала, д. 1, Киевский вокзал, здание пригородного сообщения, ст. м. «Киевская»
- пл. Савёловского вокзала, д. 2, павильон находится на платформе отправления поездов дальнего следования (проход в магазин возможен только при наличии билета), ст. м. «Савеловская»
- пл. Тверской заставы, д. 7, стр. 1, Белорусский вокзал, 1 этаж, ст. м. «Белорусская»
- пл. Тверской заставы, д. 7, стр. 3, Белорусский вокзал, здание касс дальнего следования, 1 этаж, ст. м. «Белорусская»
- пр. Дежнева, вл. 23Б, располагается на территории крытого рынка (проезд: ст. м. «Бабушкинская», трамвай №17, остановка «ул. Полярная»), ст. м. «Бабушкинская»
- Пресненская наб., д. 2, ТЦ «Афимолл Сити», ст. м. «Выставочная»
- Пролетарский проспект, вл. 30, ТЦ «Ашан», ст. м. «Кантемировская»
- Страстной бульвар, д. 2, ст. м. «Тверская»
- ул. Бауманская, д. 32, стр. 2, (Спартаковская, 24) ТРЦ «Елоховский пассаж», ст. м. «Бауманская»
- ул. Борисовские пруды, вл. 26, корп. 2, ТЦ «Браво», ст. м. «Алма-Атинская»
- ул. Земляной Вал, д. 29, стр. 1, Курский вокзал, 1 этаж, ст. м. «Курская»
- ул. Лобачика, д. 1, ст. м. «Красносельская», тел.: 8 (499) 788-68-12
- ул. Лобачика, д. 1, стр. 1, продажа конфет от 1 короба по оптовым ценам, ст. м. «Красносельская»
- ул. Маршала Бирюзова, д. 32, ТРЦ «Пятая Авеню», 1 этаж, ст. м. «Октябрьское Поле»
- ул. Поварская, д. 29/36, ст. м. «Баррикадная», тел.: 8 (495) 691-08-19
- ул. Саянская, д. 9А, ст. м. «Новогиреево»
- ул. Трофимова, д. 35/20, ст. м. «Кожуховская»
Количество подарков ограничено. Спешите!