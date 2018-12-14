Каждому читателю "Комсомолки" - шоколадка "Аленка" в подарок!

Сергей Цивилев: Мы подобрали для Агафьи Лыковой самого крепкого щеночка. Жить он будет у нее дома

Губернатор Кемеровской области поделился с "Комсомолкой" новыми подробностями своей поездки к знаменитой на весь мир отшельнице