Детские новогодние подарки в Москве 2018: Куда жаловаться на некачественные товары, как правильно составить претензию

Для старшей группы в детском саду купили детские сладкие новогодние подарки с игрушкой в Москве. Родители проверили некоторые из них, и выяснилось, что конфеты не свежие, с белым налетом. Хотя срок годности еще не истек. Теперь продавец, указывая на этот срок, отказывается их менять. Куда жаловаться на некачественные детские новогодние подарки в Москве к Новому году?

Анастасия Федорова. Западный округ.

За качеством детских новогодних подарков в Москве 2018 следят специалисты управления Роспотребнадзора столицы. Как рассказали в ведмостве, с жалобами на качество и безопасность детских товаров при выборе новогодних подарков можно обращаться:

- по телефону общественной приемной управления – (495) 785-37-41 и (495) 687-40-57, (495) 687-63-60 (по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия). Обращения по телефонам принимаются по рабочим дням с 9.00. до 18.00. (с понедельника по четверг), с 9.00. до 16.45 (по пятницам), перерыв - 13.00 - 13.45;

- в отдел консультационных услуг для потребителей «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве» - лично по адресу г. Москва, Графский пер. 4, корп. 3, каб. 341 или по телефонам (495) 687-39-61, (495) 687-26-31;

- в отдел гигиены детей и подростков «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве» по телефону (495) 616-64-59. Обращения принимаются по рабочим дням с 9.00. до 17.30, перерыв - 13.00 - 13.30.

СОСТАВЛЯЕМ ПРЕТЕНЗИЮ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ В СУД

Если нужна помощь в оформлении проектов претензий, исковых заявлений, жалоб, обращений на некачественные детские новогодние товары и подарки в Москве 2018, тогда можно прийти лично:

- в управление Роспотребнадзора по Москве в Общественную приемную по адресу: Москва, Графский переулок, д. 4, корп. 2, 3, 4, 1-й этаж, кабинет № 106, тел. (495) 785-37-41;

- в «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в отдел консультационных услуг для потребителей по адресу: Москва, Графский переулок, д. 4, корп. 2, 3, 4, 3-й этаж, кабинет № 341, тел. (495) 687-39-61.

Сюда можно сообщить о плохом качестве не только сладких новогодних подарков, но и гаджетов, игрушек, детской одежды и школьной формы, новогодних костюмов. Образцы письменных претензии, жалобы, искового заявления можно посмотреть на сайте ведомства. Обратите внимание! К заявлению в суд нужно приложить копии документов в двух экземплярах - для суда и ответчика. Документы должны относиться к указанной в иске проблеме (чеки, квитанции, заключения экспертизы, переписка с ответчиком и др.).

По остальным вопросам горожане могут в любое время обратиться в Общественную приемную столичного управления Роспотребнадзора через специальную электронную форму на сайте. Текста запроса – не более 10 000 символов. Информацию о регистрации письменных обращений, в том числе поступивших по электронной почте, можно получить по телефону канцелярии отдела документооборота - (495)687-36-08, ежедневно, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 16.45. Перерыв - 13.00 - 13.45.

НА ЗАМЕТКУ

С вопросами и жалобами по детским товарам накануне Нового года можно обращаться в окружные управления Роспотребнадзора столицы:

Центральный округ

Офис - ул. Большая Дмитровка, д. 8, стр. 1 – 3

(495) 692-43-10 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию

(495) 692-68-19 - по защите прав потребителя

Южный округ

Офис - Ореховый бульвар, д. 26, корп. 2

(495) 343-78-49 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию

(495) 655-84-42 доп. 205 - по защите прав потребителей

Восточный округ

Офис - ул. 2-я Владимирская, д. 46, корп. 2

(495) 368-20-05 – по санитарно-эпидемиологическому благополучию

(495) 368-20-80 – по защите прав потребителей

Северный округ

Офис - ул. Адмирала Макарова, д. 10

(495) 452-38-18 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию

(495) 452-38-18 - по защите прав потребителей

Западный округ

Офис - ул. Большая Филевская, д. 33

(499) 144-07-92 – по санитарно-эпидемиологическому благополучию

(499) 142-81-52 – по защите прав потребителей

Юго-Западный округ

Офис - ул. Бутлерова, д. 7-а

(495) 779-35-88 – по санитарно-эпидемиологическому благополучию

(495) 779-32-44 – по защите прав потребителей

Северо-Восточный округ

Офис - ул. Бажова, д. 8

(495) 602-86-03 – по санитарно-эпидемиологическому благополучию

(499) 187-05-68 - по защите прав потребителей

Юго-Восточный округ

Офис - Волгоградский пр-т, д. 113, корп. 5

(495) 379-37-30 – по санитарно-эпидемиологическому благополучию, по защите прав потребителей

Северо-Западный округ

Офис - ул. Академика Курчатова, д. 17

(499) 190-15-61 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию

(499) 190-55-75 - по защите прав потребителей

Зеленоград

Офис - Каштановая Аллея, д. 6, стр. 1

(499) 736-67-62 - по защите прав потребителей

(499) 735-65-39 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию

Сколково

Офис - ул. Центральная, д. 2, инновационный центр «Сколково», ул. Луговая д. 4, корп. 5

(495) 436-73-02 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию

(495) 436-73-02 - по защите прав потребителей

Троицкий и Новомосковский округа

Офис - ул. Большая Черемушкинская, д. 24, стр. 1

(499) 125-89-77 - по санитарно-эпидемиологическому благополучию

(495) 718-95-30 - по защите прав потребителей

Везде время работы: понедельник – четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.45. Перерыв - с 13.00 до 13.45.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

17 декабря - Департамент информационных технологий Москвы;

18 декабря - Департамент строительства Москвы;

19 декабря - Департамент торговли и услуг Москвы;

20 декабря - Объединение административно-технических инспекций Москвы;

21 декабря - Департамент культуры Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Какие документы нужны для оформления жилья в бывшем общежитии?

Мой сын с семьей живет в бывшем ведомственном общежитии. Сейчас здание находится в собственности города. Раньше сын пытался оформить это жилье, но прежнее решение о вселении не сохранилось, а без него нельзя составить договор социального найма. Слышала, что недавно изменились правила оформления для жильцов общежитий. Объясните, какие документы для этого могут понадобиться?

Татьяна Леонидовна, ул. Авиамоторная.

За разъяснениями мы обратились в Департамент городского имущества Москвы.

- Город упростил порядок оформления договоров социального найма с жителями бывших общежитий, переданных в собственность Москвы, - объяснили в ведомстве. - Такое постановление принято 11 декабря 2018 года на заседании президиума столичного правительства. Теперь для заключения договора горожанам достаточно принести такие документы, как открытый финансовый лицевой счет и регистрацию по месту жительства, либо копию ранее принятого решения о предоставлении комнаты в общежитии. Кроме того, у жителя не должно быть долгов по квартплате. При этом необходимо и подтверждение оплаты за наем помещения.

Раньше для оформления жилья в общежитии требовалось одновременно несколько документов – решение о вселении (ордер), регистрация по месту жительства, а также фактическое проживание и подтверждение внесения платы за наем и коммунальные услуги. Однако многие семьи не могли представить одновременно все необходимые документы. Довольно часто некоторые документы были утеряны москвичами, из-за чего оформление квадратных метров откладывалось.

Кроме того, некоторые семьи отказывались от заключения договоров социального найма, опасаясь потерять место в очереди на жилье из-за значительного увеличения занимаемой площади при заключении договора (за счет доли помещений общего использования квартиры).

Теперь во время проверки жилищной обеспеченности семей будет учитываться не более 5 квадратных метров от площади помещений общего пользования, таких как коридоры, кухни и душевые и др. Это позволит москвичам закрепить занимаемую ими площадь в бывших общежитиях. Помимо этого, они смогут воспользоваться своими жилищными правами, в том числе приватизировать комнату в общежитии и улучшить жилищные условия с помощью города.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.