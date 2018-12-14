2018-12-14T20:02:04+03:00
Общество

Москвичи возмутились, что на станции метро "Киевская" мрамор закрыли металлоконструкциями

"КП" выяснила, что ранее там было техническое помещение, которое сейчас демонтировано
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Очень многие пассажиры решили, что это рабочие так странно сделали ремонт на станции "Киевская"Очень многие пассажиры решили, что это рабочие так странно сделали ремонт на станции "Киевская"
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К столичному метро у москвичей особое внимание. Конечно, спускаются туда некоторые более двух раз в день. И даже, когда мчишься одним и тем же маршрутом, то все равно подметишь новшества в интерьере. Заметили москвичи непонятные конструкции на мраморной стене на станции метро "Киевская" Филевской линии. Стали возмущаться в соцсетях. Во-первых, некрасиво, во-вторых, мрамор испортили.

- А ответственные есть, интересно? Или кто-то прилетел на звездолете, испоганил и улетел? Грустно, - написала в соцсетях Светлана Величко.

- Я это место заметила не так давно. Первая мысль была, что похоже на комнату бальную или зал во дворце - хорошее место для фотосессесий и селфи. Было, - считает Надежда Кузнецова.

Заметили москвичи непонятные конструкции на мраморной стене на станции метро "Киевская" Филевской линии Фото: Facebook

Заметили москвичи непонятные конструкции на мраморной стене на станции метро "Киевская" Филевской линииФото: Facebook

- Похоже на "короб монтажный обыкновенный их ПВХ", - предположил Олег Сагай.

- Это еще лет 15 назад было. Короба идут по контуру снесенной палатки с прессой, - написал Алексей Карпухин.

Очень многие пассажиры решили, что это рабочие так странно сделали ремонт на станции "Киевская". "Комсомольская правда" обратилась в Московский метрополитен, чтобы узнать что это за конструкции и почему они там. Оказывается, никакой ремонт там не проводили. Реставрация перронного зала станции «Киевская» Филевской линии была, но завершилась еще в 2017 году.

- Специалисты восстанавливали пол на платформе станции, путевые и торцевые стены, реставрировали колонны, а также воссоздавали исторические светильники. Участок стены аванзала на фотографии не входил в зону реставрационных работ и был закрыт металлоконструкциями. Ранее здесь было техническое помещение, которое сейчас демонтировано, - прокомментировали в Московском метрополитене.

Кстати, после обсуждений москвичей руководство метрополитена рассматривает возможность переноса коммуникаций, это может произойти только по согласованию с Департаментом культурного наследия города Москвы.

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