В Моске открыли VI фестиваль "Путешествие в Рождество"

Российская столица уже в 6-й раз отправляется в "Путешествие в Рождество", которое продлится с 14 декабря до 13 января. Москвичей и гостей города в дни фестиваля зовут на 78 площадок, где будут происходить волшебные театральные постановки с участием сказочных героев. Здесь же будут продавать новогодние сувениры, игрушки и сладости.

На Тверской пройдет более 120 представлений, подготовлено 200 спектаклей "Золотой маски" и почти 50 новогодних мастер-классов для детейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Площади Революции можно покататься на Большой ледяной горке, а в Ледовом театре в Новопушкинском сквере покажут ледовые шоу - здесь состоится премьерный показ постановки "Царевна лягушка", а также "Лебединое озеро", "Чиполлино", "Белоснежка" и "Золушка". А еще впервые в рамках "Путешествия в Рождество" на Новом Арбате открыли площадку для игры в керлинг.

Новогодние площадки будут открыты ежедневно: в будни – с 11.00 до 22.00, в выходные – с 10.00 до 22.00.

На Манежной площади, на одной из главных площадок фестиваля, установили 20-метровую елку и карусельФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На сценах фестиваля будет представлено более 1500 театральных постановок от ведущих российских театров из Мурманской области, Нижневартовска, Перми, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и УльяновскаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для украшения всех фестивальных площадок понадобилось более 100 000 новогодних игрушек и 3500 км электрогирляндФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Никольской улице, которая стала любимой у футбольных болельщиков во время Чемпионата мира, развернулось обновленное "Звездное небо" из 1,5 млн светодиодовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Лубянской площади установили самую большую ель - 30 метровФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Фестивальные площадки перемешаются в спальные районы. Помимо Кузьминок это – Митино, Бутово, Зябликово и НовокосиноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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