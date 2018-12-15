Москвича оштрафовали на 20 тысяч рублей за отказ пройти досмотр в метро

Отказываться от досмотра на входе в метро нельзя. Теперь об этом знает и 30-летний москвич Александр, который за свое непослушание заплатил штраф в 20 тысяч рублей.

Еще 5 декабря Александра остановили в вестибюле станции. У парня был на плечах рюкзак. Сотрудник службы безопасности попросил остановиться и предоставить для проверки рюкзак. Но парень проигнорировал просьбу, отметив, что "ничего запрещенного" при себе не имеет, после чего демонстративно пошел к эскалатору. Но верить на слово ему не стали. На платформе москвича задержали полицейские.

- Благодаря слаженным действиям сотрудников Службы безопасности и УВД на метрополитене, пассажир, попытавшийся проехать в метро без досмотра, был оперативно задержан и привлечен к административной ответственности, — рассказал "Комсомольской правде" заместитель начальника Московского метрополитена, начальник Службы безопасности Андрей Кичигин.

Вещи парня все же досмотрели. Там действительно не было ничего запрещенного. Но Александр не выполнил требования сотрудников службы безопасности и отказался от досмотра багажа.

- Отказ от досмотра багажа нарушает требования по соблюдению транспортной безопасности, утвержденные постановлением Правительства РФ, - объяснили в пресс-службе Московского метрополитена.

Позже были составлены необходимые документы и переданы в суд. Спустя неделю мировой судья Гагаринского района Москвы вынес решение, что пассажир заплатит штраф в 20 тысяч рублей за невыполнение требований сотрудников службы безопасности.

ВАЖНО

Согласно требованиям транспортной безопасности, пассажиры метро обязаны проходить досмотр и предоставлять багаж, ручную кладь или предметы для проверки на просвечивающем устройстве.

- Если пассажир отказывается пройти досмотр, то он не может воспользоваться услугами метрополитена. Попытка пройти без досмотра считается административным правонарушением, - сказали в Московском метрополитене.

Стоит отметить, что сотрудники Службы безопасности Московского метрополитена проводят досмотр только с использованием металлоискателей и просвечивающих устройств. Эти действия необходимы в интересах безопасности пассажиров.

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