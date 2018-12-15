Басков и три королевы – группа Queens – сорвали овации на новогоднем концерте

В Crocus City Hall прошел один из самых красивых новогодних концертов «Русское Рождество», собравший главных звезд российской эстрады. Леонид Агутин, Вера Брежнева, Ани Лорак, Диана Арбенина, Валерий Меладзе, группа «ВИА Гра» и другие артисты исполнили свои новые композиции и уже полюбившиеся зрителям хиты. Со сцены звучали рождественские песни, а зажигательные танцы и световые спецэффекты создавали атмосферу настоящего праздника и новогоднего волшебства.

Группа Queens недавно появилась на сцене, но уже успела громко заявить о себе. Фото: Сергей ДАВИДЮК.

Одним из самых ярких номеров стало выступление Николая Баскова и группы Queens. «Золотой голос» российской эстрады вышел на сцену с тремя блондинками, спев с девушками песню «Мой Король». Вместе они смотрелись настолько эффектно, что сорвали овации зрительного зала.

Эффектные блондинки очаровали зрителей. Фото: Сергей ДАВИДЮК.

«Кто эти красотки?» - перешептывались зрители. Группа Queens появилась на звездном небосклоне недавно, но уже успела громко заявить о себе. Одну из участниц - Кристину Коц-Готлиб – поклонники помнят по группе «ВИА Гра», в составе которой она выступала раньше. Кристина - обладательница титула «Мисс Украина Вселенная 2009».

- Кристину Коц-Готлиб поклонники помнят по группе «ВИА Гра». Фото: Сергей ДАВИДЮК.

Две другие участницы, близняшки Катя и Волга Король, тоже могут похвастаться коронами королев красоты. В 2010 году сестры завоевали титул «Мисс мира» среди девушек-близнецов из России, Европы и СНГ. Широкую известность Катя и Волга получили в качестве соведущих Ивана Урганта в передаче «Вечерний Ургант».

Катя и Волга Король были соведущими Ивана Урганта в передаче «Вечерний Ургант». Фото: Сергей ДАВИДЮК.

Песня «Мой король» в исполнении Баскова и группы Queens уже завоевала признание на премии «Золотой граммофон-2018»: Николай и три его грации получили заветные золотые статуэтки. К слову, это уже третий «Золотой граммофон» в звездной копилке Баскова – ну чем он не король российской эстрады? А, как поется в песне, только король может пригласить на танец королев.

Николай Басков и QUEENS - Мой Король 00:00 00:00