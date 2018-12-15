2018-12-17T11:19:01+03:00
Недвижимость

По программе реновации в Москве построят 20 жилых домов в 2019 году

Комплекс градостроительной политики Москвы озвучил планы на следующий год
Анастасия ВАРДАНЯН
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Квартиры получат более пяти тысяч семей. Новоселье до конца этого года отметят 10 тысяч человекКвартиры получат более пяти тысяч семей. Новоселье до конца этого года отметят 10 тысяч человекФото: Михаил ФРОЛОВ
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Программа реновации ветхого жилья в Москве рассчитана до 2032 года. Кто справит новоселье уже в следующем году, сообщили в комплексе градостроительной политики Москвы. В столице до конца 2019-го будут построены 20 домов.

- В 2019 году мы планируем достроить и передать под переселение по программе реновации 20 новых домов общей жилой площадью порядка 300 тысяч квадратных метров. Строительство ведется за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Квартиры получат более пяти тысяч семей. Новоселье до конца этого года отметят 10 тысяч человек.

- На сегодня переезды начались в шести округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном. В ближайшее время реновация затронет Юго-Восточный округ, - сообщил Марат Хуснуллин.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. В программу включен 5 171 дом. Адреса можно увидеть на портале правительства Москвы.

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