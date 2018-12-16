2018-12-16T14:07:40+03:00
Общество

В столичных парках прокладывают лыжные трассы

Более 60 из них уже открылись
Игорь ПАВЛОВ
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Лыжных трасс в Москве стало теперь 62. Их общая длина увеличилась в этом году на 8 кмЛыжных трасс в Москве стало теперь 62. Их общая длина увеличилась в этом году на 8 кмФото: Алексей ФОКИН
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«Бросай курить! Вставай на лыжи! Здоровьем будешь не обижен!»

Эти строчки из российской попсовой песни уже давно стали крылатыми. И их запросто можно высекать на плакатах и развешивать в московских парках. Особенно в тех, где уже есть лыжные трассы или скоро появятся.

По последней информации, лыжня длиной три километра теперь есть в «Царицыне» (на южном берегу Нижнего Царицынского пруда). Маршрут у главного входа парка «Фили» увеличили вдвое (вместо пяти десять километров).

И таким образом лыжных трасс в Москве стало теперь 62. Их общая длина (вместе с тропами здоровья) увеличилась в этом году на 8 км.

На официальном сайте Правительства Москвы говорится, что в ближайшее время больше всего трасс - общей протяженностью более 50 километров - проложат в «Сокольниках», в том числе два всепогодных маршрута длиной один и три километра. Также две короткие лыжни (длиной по 300 метров каждая) появятся в «Северном Тушине» и парке Олимпийской деревни (там трасса протянется на 1 км).

ГДЕ ОБОРУДУЮТ ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ

- парк у Джамгаровского пруда

- парк в Олонецком проезде

- ландшафтный парк «Митино»

- парк на Ангарской улице

- парк «Дубки»

- Гончаровский парк

- усадьба Алтуфьево

- парк «Красная Пресня»

- парк Победы на Поклонной горе

- музей-заповедник «Коломенское»

- Измайловский парк

- музей-заповедник «Царицыно»

- парк «Фили»

- парк 50-летия Октября

- парк Олимпийской деревни

- парк «Северное Тушино»

- парк «Кузьминки»

- парк «Садовники»

- парк «Борисовские пруды»

- зона отдыха «Борисовские пруды»

- парк «Ходынское поле»

- Измайловский парк

- Терлецкая дубрава

- парк у прудов «Радуга»

- Воронцовский парк

- парк «Сокольники»

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