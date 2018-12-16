В столичных парках прокладывают лыжные трассы
«Бросай курить! Вставай на лыжи! Здоровьем будешь не обижен!»
Эти строчки из российской попсовой песни уже давно стали крылатыми. И их запросто можно высекать на плакатах и развешивать в московских парках. Особенно в тех, где уже есть лыжные трассы или скоро появятся.
По последней информации, лыжня длиной три километра теперь есть в «Царицыне» (на южном берегу Нижнего Царицынского пруда). Маршрут у главного входа парка «Фили» увеличили вдвое (вместо пяти десять километров).
И таким образом лыжных трасс в Москве стало теперь 62. Их общая длина (вместе с тропами здоровья) увеличилась в этом году на 8 км.
На официальном сайте Правительства Москвы говорится, что в ближайшее время больше всего трасс - общей протяженностью более 50 километров - проложат в «Сокольниках», в том числе два всепогодных маршрута длиной один и три километра. Также две короткие лыжни (длиной по 300 метров каждая) появятся в «Северном Тушине» и парке Олимпийской деревни (там трасса протянется на 1 км).
ГДЕ ОБОРУДУЮТ ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ
- парк у Джамгаровского пруда
- парк в Олонецком проезде
- ландшафтный парк «Митино»
- парк на Ангарской улице
- парк «Дубки»
- Гончаровский парк
- усадьба Алтуфьево
- парк «Красная Пресня»
- парк Победы на Поклонной горе
- музей-заповедник «Коломенское»
- Измайловский парк
- музей-заповедник «Царицыно»
- парк «Фили»
- парк 50-летия Октября
- парк Олимпийской деревни
- парк «Северное Тушино»
- парк «Кузьминки»
- парк «Садовники»
- парк «Борисовские пруды»
- зона отдыха «Борисовские пруды»
- парк «Ходынское поле»
- Измайловский парк
- Терлецкая дубрава
- парк у прудов «Радуга»
- Воронцовский парк
- парк «Сокольники»