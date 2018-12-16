Попросить у Деда Мороза машину и шубу можно в метро и на МЦК

Почти две недели, до 28 декабря, со станций метро и МЦК можно отправить весточку главному новогоднему волшебнику - Деду Морозу. Для этого нужно отыскать информационную стойку «Живое общение» и бросить свое послание в специальный почтовый ящик. Также можно послать письмо своим родным или близким. Ведь куда приятнее получить бумажную записку, нежели сообщение по «мылу» или смс. Все эти электронные рассылки тонут в пучине остальных писем и, как правило, забываются. А открыточка, полученная со станции метро «Баррикадная», будет лежать на полке и радовать глаз адресату.

По словам заместителя начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, такая праздничная почта работала в метро и в прошлом году. От пассажиров пришло много благодарностей и в метро решили снова запустить этот сервис.

Письма будут доставлять сотрудники «Почты России». Но это не повод для расстройств. Ждать придется недолго. Отправитель даже может индекс не указывать, главное, не ошибиться в улице, номере дома и квартиры. Сервис - внимание! - действует только на территории Москвы.

ОТКУДА ОТПРАВЛЯТЬ

МЦК - « Лужники», «Площадь Гагарина», «Деловой Центр», « Кутузовская» и «Шелепиха».

Метро - «Площадь Революции», «Арбатская», «Киевская», «Александровский сад», «Комсомольская», «Курская», «Белорусская», «Парк культуры», «Павелецкая», «Китай-город», «Пушкинская», «Баррикадная», «Сретенский бульвар».