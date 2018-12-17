В Домодедово обнаружили тела пяти рабочих

Подмосковные следователи разбираются в обстоятельствах гибели пятерых рабочих. Их тела нашли в воскресенье в деревне Шестово, которая территориально входит в состав городского округа Домодедово.

- Мужчины лежали в помещении котельной на строительном объекте, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Все пятеро были здесь официально трудоустроены.

Некоторые СМИ сообщили, что мужчины скончались от отравления некачественным алкоголем. В следствии эту версию опровергают.

- По предварительному заключению эксперта, смерть наступила в результате отравления угарным газом, - продолжает источник. - В помещении находился газовый баллон, от которого погибшие обогревались. Вероятно, в котельной скопились вредные вещества. Люди зашли с улицы отогреться, заснули и больше не проснулись.

В Следственном комитете заявили, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (лишение свободы до 7 лет, - Авт.).

По словам нашего источника, среди погибших - мужчины в возрасте от 27 до 53 лет, граждане России, Украины, Узбекистана и Армении.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тел погибших, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.