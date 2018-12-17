2018-12-17T13:04:04+03:00
Общество

Вице-президент департамента развития розничных продаж Московского кредитного банка Артем Касабов рассказал о целях МКБ при запуске сервиса на картах «Мир»

- Нам важно, чтобы клиенты с любыми устройствами и картами могли удобно и просто оплачивать свои покупки, не беспокоясь за сохранность денежных средств и персональных данных, — прокомментировал он
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При этом сотрудничество с лидерами рынка, подчеркнул Артем Касабов, позволит предоставить клиентам Московского кредитного банка лучший сервис.

Стоит отметить, что способ оплаты через Samsung Pay приобретает все большую популярность у держателей банковских карт в целом, и карт «Мир» в частности. С его помощью покупают продукты в супермаркетах и одежду в торговых центрах, расплачиваются в ресторанах и кафе - в общем, эта современная система уже прочно вошла в нашу жизнь.

Как сообщил генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев, за третий квартал 2018 года число платежей, которые люди совершили с помощью Samsung Pay с момента его запуска, выросло в 2,5 раза.

Есть основания полагать, что число поклонников сервиса будет расти и дальше. И теперь пользоваться Samsung Pay смогут и держатели карт «Мир» Московского кредитного банка, сервис будет доступен владельцам всех совместимых с ним смартфонов Samsung Galaxy. Даже в том случае, если конкретный платежный терминал не поддерживает бесконтактные платежи, совершить покупку по карте МКБ «Мир» все равно будет возможно благодаря “умной” технологии Samsung MST.

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