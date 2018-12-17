Обрушение здания в Дзержинском: Опубликован список имен погибших и пострадавших
Стали известны имена погибших и пострадавших от обрушения здания в Дзержинском. Три человека погибли. Известно, что в момент ЧП они находились на крыше здания и занимались ремонтом кровли. По данным МЧС различные травмы получили 14 человек, но только шесть из них были госпитализированы. Сейчас все пострадавшие находятся в Дзержинской ЦРБ. Трое из них в тяжелом состоянии.
Момент обрушения крыши в Дзержинске.
Погибли
Владимир Бегишев, 1969 года рождения
Олег Орешкин, 1970 года рождения
Александр Егоров, 1984 года рождения
Госпитализированы
Мохмад Содолаев 1969 года рождения
Азиз Вахидов 1989 года рождения
Федор Евменов 1961 года рождения,
Махмадшариф Комолов 1972 года рождения,
Роман Климанов 1976 года рождения
Дмитрий Щетинин 1994 года рождения
Напомним, обрушение в здании цеха по производству холодильного и вентиляционного оборудование произошло утром в понедельник, 17 декабря. По факту гибели трех человек было возбуждено уголовное дело.
Обрушение крыши в Дзержинском.