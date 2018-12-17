Обрушение здания в Дзержинском: Опубликован список имен погибших и пострадавших

Стали известны имена погибших и пострадавших от обрушения здания в Дзержинском. Три человека погибли. Известно, что в момент ЧП они находились на крыше здания и занимались ремонтом кровли. По данным МЧС различные травмы получили 14 человек, но только шесть из них были госпитализированы. Сейчас все пострадавшие находятся в Дзержинской ЦРБ. Трое из них в тяжелом состоянии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/682610" frameborder="0"></iframe> Момент обрушения крыши в Дзержинске.

Погибли

Владимир Бегишев, 1969 года рождения

Олег Орешкин, 1970 года рождения

Александр Егоров, 1984 года рождения

Госпитализированы

Мохмад Содолаев 1969 года рождения

Азиз Вахидов 1989 года рождения

Федор Евменов 1961 года рождения,

Махмадшариф Комолов 1972 года рождения,

Роман Климанов 1976 года рождения

Дмитрий Щетинин 1994 года рождения

Напомним, обрушение в здании цеха по производству холодильного и вентиляционного оборудование произошло утром в понедельник, 17 декабря. По факту гибели трех человек было возбуждено уголовное дело.