На Кузнецком Мосту презентовали галерею дизайнерских елей

Елки на Кузнецком мосту ежегодно самые стильные, новогодние наряды для них создают известные российские дизайнеры специально к фестивалю "Путешествие в Рождество". В этом году их вдохновили театр и сюжеты любимых сказок. Свои творческие идеи воплотили в жизнь восемь дизайнеров, среди них Галина Юдашкина, Катя Добрякова, Алена Ахмадулина, Яна Расковалова, Петр Аксенов и Ксения Чилингарова.

- На площади перед ЦУМом появились восемь уникальных елок, которые украсили известные дизайнеры, - рассказал Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы.

Дизайнерские елки появились специально к фестивалю "Путешествие в Рождество".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дизайнера Яну Расколову вдохновил заснеженный мир русской народной сказки "Морозко", она украсила ель 100 серебряными звездами-снежинками и шарами с васильками. Игорь Чапурин украсил новогоднее дерево по мотивам сказки "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери. На елке можно увидеть героев сказки и золотые буквы из зеркального пластика.

- Наша елка в этом году очень русская. Для нее мы создали игрушки ручной работы, вырезанные из дерева - настоящие русские женщины в нарядных платья, венки с ягодами, баранки, - рассказала Галина Юдашкина, арт-директор бренда Valentin Yudashkin.

Также нашла воплощение идея, понравившаяся в прошлом году, в виде книжек. Катя Добрякова создала наряд для елки в виде обложек книг Чехова, Достоевского, Булгакова, а также дополнила образ шарами.

На яркие елочки можно полюбоваться на площади перед магазином ЦУМ.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Зайчики и лисички стали главными героями елочки от Алены Ахмадуллиной. Автор уверена, что эти герои - самые любимые у детей, но и понравятся взрослым.

Рядом с елочками москвичи увидят "Лесную полянку", где еще пять елочек, которые украсили молодые дизайнеры.

Украшения и шары для всех елок разрабатывали сами дизайнеры. В прошлом году они так понравились москвичам, что многие хотели их купить. Так появилась идея провести Благотворительный рождествеский базар, где москвичи смогут купить эксклюзивные дизайнерские игрушки и елочные шары. А собранные деньги будут переданы благотворительным фондам.