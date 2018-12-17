Пожар в кафе на Сретенке в центре Москвы: обошлось без пострадавших

В седьмом часу вечера пожар вспыхнул в одном из кафе в центре столицы на улице Сретенка. Еще до приезда спасателей, посетители и сотрудники заведения самостоятельно вышли на улицу.

- Никто не пострадал. В 19.12 возгорание было ликвидировано, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/682685" frameborder="0"></iframe> Пожар в кафе на Сретенке.

О причинах пожара пока ничего не сообщается. На месте ЧП сейчас работают эксперты. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

Пожарные автомобили, задействованные в тушении, почти полностью заблокировали проезжую часть. В районе Сретинки образовался автомобильный затор. В ближайшее время водителям стоит заране выбирать пути объезда. Так, движение по Большому Головину переулку временно перекрыто.

- Движение тут почти полностью парализовано, - рассказал «КП» очевидец ЧП Алексей Шорохов, водитель такси.

ДАВАЙ В ОБЪЕЗД

В ЦОДД предупреждают водителей об ограничении движения по окрестным улицам и переулкам в районе Сретенки. Особенно сильный затор на улице Большая Лубянка. Объезд рекомендован по Бульварному кольцу.

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