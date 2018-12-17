Пожар в кафе на Сретенке в центре Москвы: обошлось без пострадавших
В седьмом часу вечера пожар вспыхнул в одном из кафе в центре столицы на улице Сретенка. Еще до приезда спасателей, посетители и сотрудники заведения самостоятельно вышли на улицу.
- Никто не пострадал. В 19.12 возгорание было ликвидировано, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Пожар в кафе на Сретенке.
О причинах пожара пока ничего не сообщается. На месте ЧП сейчас работают эксперты. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров.
Пожарные автомобили, задействованные в тушении, почти полностью заблокировали проезжую часть. В районе Сретинки образовался автомобильный затор. В ближайшее время водителям стоит заране выбирать пути объезда. Так, движение по Большому Головину переулку временно перекрыто.
- Движение тут почти полностью парализовано, - рассказал «КП» очевидец ЧП Алексей Шорохов, водитель такси.
ДАВАЙ В ОБЪЕЗД
В ЦОДД предупреждают водителей об ограничении движения по окрестным улицам и переулкам в районе Сретенки. Особенно сильный затор на улице Большая Лубянка. Объезд рекомендован по Бульварному кольцу.
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