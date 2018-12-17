Декабрьский рост цен на продукты обогнал инфляцию. Производители требуют еще

Только за последнюю неделю некоторые категории товаров дорожали в 2-40 раз быстрее, чем росла инфляция, сообщает finanz. Если подобная скорость сохранится, в декабре уровень инфляции может превысить показатели предыдущих периодов.

Пессимистичный прогноз ЦБ на год составляет 4,2%, однако по оценкам экспертов, он может быть превышен и составить 6% к концу года.

В Российском союзе пекарей полагают, что цены на хлеб должны расти еще быстрее. С просьбой повысить стоимость хлебной продукции в Правительство обратился президент союза Валерий Чешинский.

"На протяжении последнего года предприятия ведут переговоры с торговыми сетями об адекватном рыночном ценообразовании на основные виды хлебопекарной продукции. Ответ всегда один: оснований для изменения цен нет», - сообщается в его обращении к вице-премьеру Алексею Гордееву.

Основанием для существенного повышения цены на хлеб он назвал снижение рентабельности хлебопекарных предприятий. «По оценке союза, с декабря 2017 года по октябрь 2018 года цены на хлебобулочные изделия в торговых сетях повысились в среднем на 3%, а средняя зарплата работников предприятий выросла только на 5%. Совершенно очевидно, что обозначенные выше проблемы хлебопекарные предприятия не могут решить самостоятельно без прямого вмешательства государства», - сообщается в письме.

При этом согласия внутри самих производителей хлеба по вопросу повышения стоимости конечной продукции нет. В Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) предпосылок для существенного пересмотра цен не видят. «За десять месяцев текущего года хлеб и хлебобулочные изделия из муки первого и второго сорта в среднем по РФ подорожали на 4,12%. До конца года по оценке РОСПиК, цены вырастут в годовом исчислении на 5-6%, не более. На 2019 год пока нет никаких предпосылок для «взрывного» роста цен», - заявил представитель РОСПиК.

Как сообщают РИА Новости, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что возможность пересмотра стоимости продуктов предусмотрена в договорах поставки, однако указали на необходимость тщательного анализа объективных оснований для повышения цен перед принятием окончательного решения по этому вопросу.

«Если основания есть, возможности присутствуют, то и цены пересматриваются. И таких примеров много. Это происходит регулярно. Нельзя забывать о том, что сети также в значительной степени ориентируются на покупательную способность граждан и стараются сдержать рост цен насколько это возможно, чтобы товары первой необходимости оставались для населения доступны», — пояснил позицию Ассоциации Председатель Президиума Сергей Беляков.

Ранее на встрече с вице-премьером Гордеевым Валерий Чешинский поднимал вопрос о нехватке запасов зерна внутри страны для стабильной работы хлебопекарных предприятий, что может повлиять на стоимость конечной продукции.

По словам заместителя главы Минсельхоза Джамбулата Хатуова, предпосылок для дестабилизации цен нет. «Во всех регионах Российской Федерации есть специальные комиссии, которые следят, и соответствующие остатки, которыми располагает страна, позволяют нам уверенно говорить о стабильности цен на внутреннем рынке», - пояснил он.