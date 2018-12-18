2018-12-17T22:30:49+03:00
Общество

Бутырку ждет дорога дальняя

Следственный изолятор закроют, а новый построят на окраине столицы
Игорь ПАВЛОВ
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Самая большая тюрьма Москвы, следственной изолятор № 2 , больше известный как Бутырка (ул. Новослободская, дом 45), уже через год может прекратить свое существование.Самая большая тюрьма Москвы, следственной изолятор № 2 , больше известный как Бутырка (ул. Новослободская, дом 45), уже через год может прекратить свое существование.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Воронежской группе «Бутырка» пора записывать новую песню: в дорогу дальнюю отправят легендарный казенный дом столицы, всех его сотрудников и обитателей. Самая большая тюрьма Москвы, следственной изолятор № 2 , больше известный как Бутырка (ул. Новослободская, дом 45), уже через год может прекратить свое существование.

Жители ближайших домов точно вздохнут с облегчением. Мало кому нравится соседство с огромным изолятором. Люди частенько жаловались на вой сирен и лай собак.

Закрыть тюрьму уже пытались, и не раз. По одному из проектов здание в самом центре столицы предлагалось отдать частникам, которые бы построили взамен другое. Но до дела так и не дошло.

Теперь же, как сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, этот вопрос можно считать решенным. Более того, та же участь ждет и СИЗО № 3 «Пресня», и, возможно, «Матросскую Тишину».

Поначалу ФСИН планировала возвести новый СИЗО на пару тысяч мест вместо «Пресни». Но городские власти предложили закрыть сразу три тюрьмы, а вместо них за счет городского бюджета построить одну - на пять тысяч мест. Расположить изолятор хотят где-нибудь за МКАД.

- На территории Новой Москвы есть участки земли, принадлежащие ФСИН, - сообщил «КП» руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, - но конкретных предложений департаменту от ФСИН на эту тему пока не поступало. Однако у ФСИН также есть земля и на территории Подмосковья.

Что же касается здания Бутырки, то о сносе тюрьмы пока речи не идет. Комплекс планируется передать городу.

Сегодня Бутырка - комплекс из 20 трехэтажных корпусов плюс многоэтажное здание. В тюрьме 434 камеры и 32 карцера. Фото: Валерий ШАРИФУЛИН/ТАСС

Сегодня Бутырка - комплекс из 20 трехэтажных корпусов плюс многоэтажное здание. В тюрьме 434 камеры и 32 карцера. Фото: Валерий ШАРИФУЛИН/ТАСС

Что дальше?

О судьбе Бутырки пока можно строить только предположения. Никаких конкретных планов у городских властей нет.

Пессимистичный вариант развития событий - изолятор постигнет участь не менее легендарной Таганки, которую взорвали еще в 60-е годы прошлого века, а на месте тюрьмы построили пятиэтажки. Хотя кому-то вариант застройки покажется вполне приемлемым - место козырное, практически центр.

Однако главный контраргумент - здание тюрьмы входит в число памятников истории и архитектуры, охраняемых государством. Так что соорудить на этом месте комплекс «Бутырка-плаза» для элитных жильцов - задача сложная.

Это настоящий тюремный замок, который ведет отсчет еще с XVIII века - от казарм Бутырского гусарского полка и деревянного острога.

Первый знаменитый сиделец - предводитель крестьянской войны Емелька Пугачев (казнен в 1775-м). В железах его держали в подвале Южной башни, сохранившейся до наших дней, сегодня и называют ее Пугачевской.

В общем, за музей голосуют не только общественники, но и все знаменитые заключенные Бутырки. В конце XIX века тюрьма стала пересыльной, держали здесь перед отправкой по этапу политических. Однако самые громкие имена вписал в летопись тюрьмы век двадцатый - век великих потрясений. Тут сидели политические, которых освободят в Февральскую революцию, и эти вчерашние узники будут сами сажать противников новой власти. В 1937 - 1938 гг. здесь казнили, расстреливали после скорого следствия.

Сейчас это самый большой следственный изолятор Москвы, который постоянно попадает в новостные ленты. Вот и с октября этого года о Бутырке стали чаще вспоминать из-за угодивших в изолятор футболистов Кокорина и Мамаева.

К слову, музей в тюрьме уже есть. И коллекция в нем прелюбопытная, но попасть туда не так просто, только после заявки от организации.

Кстати

Тюремный быт в Бутырке изучал Лев Толстой, работая над романом «Воскресение».

Знаменитый иллюзионист Гарри Гудини в 1908 году дал представление здешним арестантам. Ему потребовалось 28 минут, чтобы освободиться из кандалов и ящика, в каких осужденных перевозили в Сибирь.

Известные сидельцы

Владимир Маяковский

Нестор Махно

Феликс Дзержинский

Варлам Шаламов

Осип Мандельштам

Сергей Королев

Александр Солженицын

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