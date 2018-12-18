Вся правда о том, как мы обманули детектор лжи

«Мы владеем технологией бесконтактной детекции лжи. То есть без датчиков, проводов и измерения пульса определяем достоверность информации по голосу и мимике». Очередные кудесники предлагают вычислить и разоблачить врунов и вообще неблагона­дежных товарищей. На такие объявления чаще всего откликаются работодатели. Они готовы платить, чтобы залезть в голову к будущему сотруднику. Умеет ли хранить секреты, склонен ли к воровству, как ведет себя в стрессовых ситуациях - вот что их волнует.

Но насколько правдивы результаты подобных исследований?

- Можно испытать ваш детектор лжи? - звоню в компанию.

- Конечно, приходите, - отвечает приветливая девушка.

Моя задача проста: не дать ни одного честного ответа и проверить, заметит ли это чудо-детектор.

СЕАНС ВРАНЬЯ БЕЗ РАЗОБЛАЧЕНИЯ

- У нас датчиков нет, как в полиграфе. Вы просто говорите в телефонную трубку. Программа улавливает малейшие колебания голоса. Точность более 87%, - объясняет профайлер (специалист по определению лжи).

- Обмануть компьютер можно? - робко интересуюсь я.

- Обычному человеку не удастся. Голос выдаст. Но если вы много лет занимаетесь йогой и блестяще владеете техникой саморегуляции или актерским мастерством, то да, возможно, - ответил эксперт.

Ни в том ни в другом я не сильна. Но, была не была, попробую провести систему. Мне предлагают пройти стандартный тест, как при приеме на работу.

СОЧИНЯЮ НА ХОДУ

В отличие от полиграфа, где ответы односложные - да или нет, тут отвечать можно целыми историями. Сочиняю на ходу.

- Как вы относитесь к критике? Считается, что сдержанность - ценная профессиональная черта. Припомните случай, когда вам удалось проявить сдержанное отношении к критике (формулировку вопроса приводим примерную, так как она является коммерческой тайной компании. - Ред.).

- Критику я не переношу. Однажды редактор сказала, что я бездарность, так я в нее сразу блокнотом пульнула (на самом деле я человек спокойный, свои негативные эмоции никогда не проявляю и к критике отношусь спокойно).

- Общительному и дружелюбному человеку проще найти место в коллективе. Насколько легко вы вступаете в контакт с людьми?

- Я социофоб. Людей не люблю и никогда первая с ними общаться не начинаю. Новых знакомств избегаю, а от коллег в офисе могу и под стол спрятаться (на самом деле я дружелюбна и легко налаживаю контакт с людьми)...

И дальше в том же духе.

15 минут, и дело сделано. Ответы анализирует компьютерная программа. Мгновение, и результат готов - таблицы с цифрами на мониторе. Я замерла, жду, что вот-вот меня уличат во лжи.

- Ваша оценка компетенций: рациональное. Во время тестирования доминирующим стилем общения был напряженно-эмоциональный, - огласил результаты эксперт.

Если честно, я не поняла ни слова. И что мне с этой информацией делать?

Отправляюсь на второе тестирование, которое по мимике лица определит, что чувствует и думает человек.

Такое изображение появляется на мониторе, когда программа считывает мимику лица. Но никаких сногсшибательных выводов машина не делает. Например, широко открытые глаза и рот означают удивление. О чем можно догадаться и без умных приборов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А ЗАПОЛУЧИТЕ ПОКЕР ФЕЙС

- Не крутитесь и смотрите во фронтальную камеру на ноутбуке, - дал инструкцию психиатр-нарколог, специалист по мимике лица.

На экране вижу собственное отражение, только вместо лица пиксели, которые оживают при малейшем движении. А вместо вопросов эксперт предлагает посмотреть рекламный ролик. Сейчас, мол, будет чудо: он узнает, что мне в нем понравилось, а что нет. Видеосюжет меня не впечатлил. Танцующими полуголыми дамами давно никого не удивить.

- Покер фейс! - вынес вердикт специалист.

- Что-что?

- У вас совершенно неэмоциональное лицо. Так бывает, с этим жить можно!

- А ложь эта программа определить может?

- Конечно, просто сейчас мы не готовы это продемонстрировать. Это уникальная разработка, программное обеспечение стоит 25 тысяч евро!

Тут же меня заверили, что в числе клиентов фирмы - полиция и даже Следственный комитет.

- Буквально на днях к нам привели группу подозреваемых в воровстве. И с помощью наших технологий мы сузили их круг до двух человек. Один из них оказался преступником.

Жаль, что проверить эту информацию на настоящем полиграфе у нас возможности не было.

ЦЕНА ВОПРОСА

Свою работу новоявленные «охотники за обманщиками» оценивают не так дорого - от 5000 до 10 000 рублей, в зависимости от пакета услуг. Видимо, небольшая цена и привлекает клиентов. Ну а результат остается на совести сотрудников. Главное, чтобы сомнительные исследования не принесли реального вреда их заказчикам.

Комментарий специалиста

«Это гадание на кофейной гуще»

Александр РУМЯНЦЕВ, директор первого профессионального агентства по выявлению лжи:

- Нет никаких научных подтверждений эффективности этих методов. Их результаты - это гадание на кофейной гуще. Сегодня только контактный полиграф используется в судебной практике стран мира. Других методов не изобретено.