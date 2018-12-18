2018-12-18T00:01:01+03:00
Общество

Наше Подмосковье. Чтобы помнили...

В Можайском городском округе открыли отреставрированный воинский мемориал
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В Можайском городском округе торжественно открыли отреставрированный воинский мемориал. Фото: Денис ТРУДНИКОВВ Можайском городском округе торжественно открыли отреставрированный воинский мемориал. Фото: Денис ТРУДНИКОВ
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В октябре 1941-го у деревни Ельня на подступах к Можайску шли ожесточенные бои. На этом участке фронта немцы пытались захватить Минское шоссе - это открывало бы прямую дорогу на Москву. На 125-м километре проходила первая линия укрепленной обороны Можайска - цепь дотов и расчеты противотанковых орудий. Солдаты 5-й армии стояли здесь насмерть. Войска вермахта прорвали оборону через 6 дней. Но эта задержка позволила укрепить оборону Москвы...

Вчера в честь 77-й годовщины контрнаступления под Москвойна повороте с Минского шоссе к деревне Ельня торжественно открыли отреставрированный воинский мемориал. На церемонии собрались местные жители, ветераны войны...

С 2005 года у Ельни ежегодно проходит перезахоронение останков красноармейцев, которых поисковики находят на местах боев в этом районе. Большинство остаются бе­зымянными.

Вчера на воинском кладбище упокоились еще 7 солдат.

- Можайская земля всегда служила примером того, как стойко нужно переживать трудности, - сказала на церемонии открытия мемориала министр Правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина. - Главное управление по информационной политике региона реставрирует уже двенадцатый мемориал вместе с федеральными, областными и муниципальными СМИ. И хочу всех заверить - не последний.

В этой акции ГУИП Московской области традиционно принимает участие и редакция «Комсомольской правды». Газета не первый год помогает восстановить воинские захоронения, находящиеся на территории Подмосковья.

В Можайском городском округе открыли отреставрированный воинский мемориал

В Можайском городском округе открыли отреставрированный воинский мемориал

Командир поискового отряда «Укрепрайон № 36» Дмитрий Писаренко обратился к ветеранам от имени всех поисковиков, которые участвуют в раскопках у Ельни и соседних деревень:

- Низкий вам поклон! Каждый год поисковые отряды уходят в свои экспедиции с одной лишь целью - чтобы немножечко приблизить эту войну к ее завершению. Вот в такие моменты, когда мы хороним павших много лет назад воинов, нашу работу видно. А как уж там дальше - это все оценит история.

На мемориальном кладбище у Ельни сейчас лежат 123 солдата и офицера.

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