2018-12-18T01:22:41+03:00
Дом. Семья

Бездомные домашние животные мечтают обрести дом и любящую семью

Сейчас собаки под присмотром волонтеров, прошли медицинское обследование, привиты, стерилизованы
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Сегодня 4 щенка уже пристроены, но все ещё ищет дом красотка Веста, 7 месяцев, метис немецкой овчаркиСегодня 4 щенка уже пристроены, но все ещё ищет дом красотка Веста, 7 месяцев, метис немецкой овчаркиФото: СОЦСЕТИ
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Не секрет, что обратной стороной активной застройки Новой Москвы является активное размножение бездомных собак. Строятся целые микрорайоны, создаются огромные строительные городки для этого - там и происходит беспорядочное увеличение количества бездомышей. А когда стройка заканчивается, строительные городки расчищаются бульдозерами, собаки вместе с выжившими щенками вообще остаются брошенными на улице.

На одной из таких строек вылезли из-под плит малыши-метисы немецкой овчарки – целых 5 оставшихся в живых милейших щеночков. Мама прятала малышей под плитами, чтобы защитить. Но когда она уходила на поиски пищи, карапузы выбирались наружу. Так мы их и обнаружили. Сегодня 4 щенка уже пристроены, но все ещё ищет дом красотка Веста, 7 месяцев, метис немецкой овчарки. И конечно же, нам бы хотелось подарить дом и их храброй маме Люсе, которая умудрилась родить и выходить 5х щенков на морозе с минимумом пропитания. Ей было непросто, но сейчас мы стараемся помочь ей снова поверить и довериться человеку и судя по ее улыбке и игривому хвостику, у нас это неплохо получается.

Крошку Беляшика подбросили в интернат для душевнобольных детей, там ее прятали в подвале, чтобы администрация не расправилась с ней... сейчас малышка в безопасности, ей уже около 3,5 месяцев, она метис бордер-колли.

Крошка сейчас в безопасности, ей уже около 3,5 месяцев, она метис бордер-колли Фото: СОЦСЕТИ

Крошка сейчас в безопасности, ей уже около 3,5 месяцев, она метис бордер-коллиФото: СОЦСЕТИ

Изумительная Малифисента бросилась под колёса автомобиля волонтёра - и тут же была спасена с улицы. Сейчас ей около 5 месяцев, она метис бельгийской овчарки Малинуа.

Сейчас эти собаки под присмотром волонтеров, они прошли медицинское обследование, привиты, стерилизованы, очень ласковые и здоровые. Знают некоторые команды. Очень жаль, если такие лапочки, привыкшие к доброте, уходу и непосредственному общению с человеком, окажутся в приюте. Оставить их у себя мы не сможем, потому уже есть несколько домашних животных.

Великолепная Малифисента ждет маму с папой Фото: СОЦСЕТИ

Великолепная Малифисента ждет маму с папойФото: СОЦСЕТИ

В этих собак мы вложили частичку своего тепла и, конечно, жутко представить, что наши холеные зацелованные собачки окажутся в жестоких условиях приюта. Они этого не перенесут.

Если вы решили завести собаку, возьмите суперсобаку у нас!

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