Где покататься на лыжах в парках Москвы 2018-2019

Покататься на лыжах в Москве можно, не выезжая за пределы города. Например, отправиться в ближайший парк, где в этом сезоне 157 км трасс. Будут обычные и всепогодные - всего 62 лыжни. Вдоль трасс созданы тропы здоровья (для занятий ходьбой или бегом трусцой).

- В этом сезоне в парках будет открыто четыре всепогодные лыжные трассы общей протяженностью 6 км. Они будут работать даже во время оттепели, - рассказали «Комсомольской правде» в Мосгорпарке. - Всепогодные трассы создают при помощи снежной пушки и искусственного снега, укладывают с помощью ратраков (авт.прим. - специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс).

Самые популярные всепогодные трассы в «Сокольниках». Маршрут от Митьковского проезда до Поперечного просека имеет красивую вечернюю подсветку фонарями, а также есть ограждения сетчатым забором. Эта же трасса приспособлена для конькового и классического хода.

Обычные трассы прокладывают с помощью снегоходов. Для них требуется достаточное количество снега и устойчивый минус. Возле некоторых трасс будет прокат лыж — на час комплект дадут от 200 до 350 рублей (нужен залог — паспорт или деньги). Кататься разрешат согласно графику работы парков.

Из новинок этого сезона — трассы в парках «Царицыно» и «Фили». По просьбам жителей их обновили. В парке «Фили» лыжню сделают вдвое длиннее — 10 км вместо 5 км. Теперь большая часть трассы будет проходить вдоль живописной набережной, а старт, как и раньше, у главного входа. В музее-заповеднике «Царицыно» лыжная трасса составит 3 км, ее расположили на южном берегу Нижнего Царицынского пруда.

Список парков с всепогодными лыжными трассами:

— парк «Сокольники» (две: 1 и 3 км, расположены на 2-м и 5-м Лучевом просеках) — есть прокат лыж (200 рублей за два часа);

— парк «Северное Тушино» (300 м) — проката нет, трасса работает круглосуточно, однако нет специального освещения, поэтому рекомендуется кататься днем. Расположена с правой стороны от главной площади, возле аллеи Славы;

— парк Олимпийской деревни (1 км) — есть прокат лыж (300 рублей в час), ски-сервис, а также комфортная парковка со стороны улицы Лобачевского, в непосредственной близости от трассы. Предоставляются услуги тренеров.

Список парков с традиционными лыжными трассами и тропами здоровья:

— парк у Джамгаровского пруда (1,5 км) — есть прокат лыж, снегоката;

— парк по Олонецкому проезду (1 и 1,5 км) — есть прокат лыж, снегоката;

— ландшафтный парк «Митино» (3 км) — есть прокат лыж, снегоката;

— парк по Ангарской улице (2,8 км) — есть прокат лыж;

— парк «Дубки» (1 км) — есть прокат лыж;

— Гончаровский парк (0,8 км);

—усадьба «Алтуфьево» (0,75 км);

— парк «Красная Пресня» (500 м);

— парк Победы на Поклонной горе (3 км);

— усадьба «Коломенское» (две, 3 и 5 км) — есть прокат лыж;

— усадьба «Измайлово» (1 км);

— усадьба «Царицыно» (1, 3 и 5 км) — есть прокат лыж;

—парк «Фили» (1, 3 и 5 км) — есть прокат лыж;

— парк 50-летия Октября (2,5 км) — есть прокат лыж;

— парк Олимпийской деревни (1, 3 и 5 км) — есть прокат лыж;

— парк «Северное Тушино» (1, 1,7 и 5 км);

— парк «Кузьминки» (две трассы по 2 км);

— парк «Садовники» (2 км);

— парк по Борисовским прудам (1,5 км);

— зона отдыха «Борисовские пруды» (1,5 и 3 км);

— парк «Ходынское поле» (0,7 км);

— Измайловский парк(1, 3, 3,5, 4,5 и 5 км) — есть прокат лыж;

— Терлецкая дубрава (0,5 км);

— парк у прудов «Радуга» (2,5 км);

— усадьба Воронцово (0,2, 2,5 и 2,5 км);

— парк «Сокольники» (14 трасс, от 1,5 до 10 км) — есть прокат лыж.

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