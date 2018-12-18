Движение в Москве парализовали десятибалльные предновогодние пробки

Вечером во вторник, 18 декабря Москва встала в десятибалльных пробках. Близость праздников и не самая благоприятная для водителей погода усложнила и без того непростую ситуацию на дорогах столицы.

Максимальный уровень загруженности дорог был отмечен еще до конца рабочего дня в 17.40. Серьезные заторы на основных транспортных магистралях города. В ближайшие часы до 21.00 дорожная ситуация не улучшится.

Судя по данным «Яндекс. Навигатора», в красный цвет окрашены основные транспортные узлы столицы: МКАД, 3-е транспортное и Садовое кольцо.

Рекордная пробка на улице Земляной вал. Скорость движения там не превышает 10 километров в час. Примерное время ожидания в заторе — 52 минуты. Получасовая пробка ждет всех, кто решит выдвинуться в путь по Котельнической набережной. Тут скорость движения едва превышает 5 километров в час. Не лучше и на Остоженке. Автомобили не могут разогнаться быстрее 6 километров в час.

В ЦОДД заторы на дорогах связывают с предновогодним ажиотажем.

- Зафиксирован резкий рост количества автомобилей на столичных дорогах. Так, в понедельник, 17 декабря, число машин выросло на 5% по сравнению с прошлым понедельником. В последние две недели декабря в столице традиционно наблюдается рост числа поездок – это связано с предновогодним ажиотажем. Основной пик транспортной загруженности приходится именно на этот период, в связи с этим дорожная ситуация в Москве будет напряженной. Помимо утренних и вечерних часов пик загрузка дорог в дневное время уже достигает 6-7 баллов, - пояснили в ЦОДД Москвы.

Пик предновогоднего транспортного коллапса ожидается с 24 по 28 декабря.