Держим курс на год Свиньи

По восточному календарю 2019-й - год Желтой Земляной Свиньи (кстати, начнется он 5 февраля). А Свинья эта не дура - любит роскошь и путешествия. Поэтому дарить на Новый год советуют золотые украшения, копилки для денег в виде хрюшки и даже настоящих поросят. Если вам вдруг не подарят живую свинью - это не повод для отчаяния. В Москве найдутся места, где на хрюшек можно поглядеть, погладить, потереть и соответственно загадать заветное желание.

СЕЛФИ С ФАНИ

Однажды в кафе «Фани Кабани» завели мини-пига, его кормили, играли с ним, давали посетителям подержать на ручках. Но мини-пиг всего за год превратился в обычную свинью. Между столами она еле протискивалась, но была так же любима.

- Большого Фани уже нет, но сейчас у нас в кафе снова маленький поросеночек, - рассказывает администратор кафе. - Здесь он находится не постоянно - приво­зят трижды в день и дают для селфи посетителям.

ГДЕ: улица Малая Дмитровка, 5/9. Ближайшая станция метро «Чеховская».

КОГДА: понедельник - четверг - с 12.00 до 0.00, пятница - суббота - с 12.00 до последнего гостя, воскресенье - с 12.00 до 0.00.

ФУТБОЛ С КАРЛОМ

В кафе «Свинья и мышь» несколько лет назад поселился поросенок Карл. Увы, но и он вырос. Сейчас это большая свинья, с которой можно вместе посмотреть футбольные трансляции и попробовать авторские закуски к пиву.

ГДЕ: улица Маросейка, 9/2, строение 8. Ближайшая станция метро «Китай-город».

КОГДА: ежедневно с 15.00 до 1.00.

БОРОВ У БАРНОЙ СТОЙКИ

В пабе с хулиганским названием «Свинья и роза» столько свиней, что голова может пойти кругом. И никаких запахов. Все хрюшки бронзовые. Одна в любое время года встречает гостей при входе. Вторая лежит между столами. Третья уже несколько лет сидит за барной стойкой. В такой компании можно и футбол посмотреть, и рульку съесть. Иногда в пабе появляются и живые мини-пиги, с которыми тоже можно сделать селфи.

ГДЕ: Трубная улица, 14. Ближайшая станция метро «Трубная».

КОГДА: ежедневно с 13.00 до 2.00.

БРОНЗОВЫЙ ПЯТАЧОК

Памятников свинье в Москве нет. Но есть бронзовый Пятачок из мультика. Скульптура находится во дворе жилого комплекса «Золотые ключи-2». Кстати, там же поставили скульптуры и других героев мультфильма - это Винни-Пух, ослик Иа и Сова.

ГДЕ: на Минской улице, дом 1Г. Ближайшая станция метро «Минская».

ТАТУИРОВКИ НА ЩЕТИНКЕ

А теперь зрелище не для слабонервных. Женщин и зоозащитников просим удалиться. На бесплатной выставке «Один человек шоу» неоконцептуального бельгийского художника Вим Делвоя есть огромная свинья. Чучело. Да еще вся в татуировках.

А поскольку художник концептуальный - вы поняли, главное тут - придумать хорошенькое объяснение всему этому свинству. И оно есть.

- В 90-х годах Делвой начал экспериментировать с тату-искусством. Татуировки художника основаны на старых школьных рисунках, монограммах Луи Вюиттона и персонажах из мультфильмов Диснея, - объясняют в галерее Гари Татинцяна. - Замысел художника прост - поместив эти знаковые изображения на свиную шкуру (как на холст), он убирает их коммерческую ценность.

В общем, чем бы там художник ни вдохновлялся, для нас ценно как раз другое. Загадаешь у такой свинки сумочку от Луи Вюиттона - глядишь, в новом году желание и сбудется.

ГДЕ: галерея Гари Татинцяна. Серебряническая набережная, 19. Ближайшая станция метро «Таганская».

КОГДА: вторник - пятница - с 12.00 до 20.00, суббота - с 12.00 до 18.00. Выставка открыта до 9 февраля 2019 года.

КСТАТИ

В зоопарке поселят мини-пигов

Диких кабанов, домашних свиней и даже мини-пигов в столичном зоопарке сейчас нет. История хрюшек здесь закончилась, когда семь лет назад помер самец кистеухой свиньи. Подозревали, что от африканской чумы. Но в лаборатории помершего обследовали и чуму не обнаружили.

Не исключено, что в следующем году в детском зоопарке могут появиться мини-пиги, тогда их будут давать на руки ребятам.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А что в павильоне «Свиноводство» на ВДНХ?

Об этом месте у москвичей остались самые противоречивые воспоминания.

- В павильоне «Свиноводство» были изумительные свиньи в полтонны весом - чистенькие, с отмытыми пятачками и с поросятками, которые весело носились по специальным загонам. И пахло не помойкой, а фермой, - вспоминает писательница Татьяна Устинова.

Но есть живые свидетели, которые рассказывают, что без респиратора туда было лучше не входить.

Сейчас же у павильона остались только название и барельефы с изображением двух свиней (на высоте около трех метров над землей). А вот в самом «Свиноводстве» теперь «Дом ремесел», где детей и взрослых обучают декоративному искусству росписи тканей и изготавливать глиняную посуду.

ГДЕ: проспект Мира, 119. Ближайшая станция метро «ВДНХ».