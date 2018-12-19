Наше Подмосковье. Магия Фаберже

Императорский дом, дореволюционная Россия. Одна из первых ассоциаций, которая возникает при воспоминаниях о царской семье, - яйца Фаберже. Настоящие произведения искусства, которые самые талантливые ювелиры своего времени делали с использованием золота, бриллиантов, алмазов и других драгоценных камней, нефрита, горного хрусталя, фарфора и многих других удивительных материалов. Эти пасхальные подарки члены монаршьей семьи заказывали у Фаберже друг для друга, и они в каком-то смысле стали символом роскоши Дома Романовых. Первое яйцо было заказано в 1885 году. А всего до революции 1917-го ювелирный дом сделал 54 императорских яйца...

С 22 декабря в Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» любой желающий сможет посетить выставку «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени». Здесь будут выставлены 400 уникальных экспонатов, связанных со знаменитым ювелирным домом. Многие из них еще никогда прежде не демонстрировались широкой публике (см. «Кстати»), их привезли из экспозиций и запасников шести музеев. В этом списке - Музей Фаберже в немецком Баден-Бадене, Эрмитаж, Петергоф, Государственный исторический музей, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Русский национальный музей.

- Эпоха Фаберже - это та сказочная Россия начала ХХ века, ностальгию по которой мы испытываем всегда, а особенно в эти рождественские дни, - говорит министр культуры Московской области Нармин Ширалиева. - Изысканная красота этих предметов - великолепие русской зимы, роскошь дворцов, сияние уральских самоцветов. Наша выставка «Стиль Фаберже» задает тон нового проекта «Зима в Подмосковье», который устроен для того, чтобы создавать настроение, окутывать атмосферой тепла. Мне кажется, что лучшего подарка на Новый год, чем выставка «Стиль Фаберже», для всех гостей Подмосковья нельзя и придумать.

Это яйцо ювелирный дом Фаберже сделал по заказу Николая II. Фото: Пресс-служба Минкультуры МО

В экспозиции, конечно же, не только знаменитые яйца, но и другие произведения ювелирного искусства, шедевры от компании Карла Фаберже. В том числе эксклюзивные подарочные изделия из драгоценных камней и металлов. Сказка!

Музей «Новый Иерусалим» вообще очень тесно связан с историей Дома Романовых. Главные жемчужины его постоянной экспозиции - так называемые Царские вклады. Это предметы царского быта, иконы, произведения искусства.

Выставка «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» продлится с 22 декабря 2018 г. по 24 марта 2019 г. в МВК «Новый Иерусалим» (Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1).

Подробности о мероприятии можно получить на сайте www.njerusalem.ru или по телефону +7 (498) 314-02-30.

КСТАТИ

Одним из главных украшений выставки станет последнее пасхальное императорское яйцо. Ювелирный дом Фаберже сделал его по заказу Николая II для подарка своей матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне - к Пасхе 1917 года. Однако подарить его последний русский царь так и не успел. В феврале того года, как мы помним, случилась буржуазная революция. Потом - Октябрьская...

Яйцо из золота и карельской березы долгое время считалось безвозвратно утерянным. Однако в 2001 году его обнаружили в одной из частных британских коллекций.