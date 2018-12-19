Водитель автобуса, который съехал в подземный переход и задавил четырех человек, получил 4 года колонии

Дорогомиловский суд сегодня вынес приговор по смертельному ДТП у метро «Славянский бульвар». 25 декабря рейсовый подмосковный ЛИАЗ подъехал к остановке, в него сели несколько пассажиров, начал движение и вдруг автобус резко понесло на тротуар, на скорости больше 20 километров он, сбивая людей, съехал по ступенькам в пешеходный переход. Остановился только врезавшись в бетонную балку потолка... Погибли четыре человека. Более 10 получили ранения.

59-летнему водителю Виктору Тихонову предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Водитель автобуса Виктор Тихонов. Фото: Александр Щербак/ТАСС

По версии следствия, во время движения Тихонов потерял контроль над обстановкой и по ошибке вместо тормоза жал на педаль газа.

Максимальное наказание по статье - 7 лет лишения свободы. Прокурор просил для водителя 5 лет колонии-поселения. Суд дал 4 года колонии общего режима.

Адвокат Тихонова Равиль Саберов заявил «Комсомолке», что будет обжаловать приговор.

- Наша позиция не изменилась, мы считаем, что виноват не водитель, а технические неполадки в двигателей, - заявил Саберов. - И во время расследования и уже в суде мы добивались, чтобы была проведена обстоятельная экспертиза двигателя, чтобы специалисты его разобрали и сделали заключение. Нам везде отказали.

В результате ЧП погибло четыре человека.

По версии защиты, едва автобус выехал на тротуар, Тихонов начал жать на педаль тормоза, но она не срабатывала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/633432" frameborder="0"></iframe> Кадры, на которых видно, как автобус врезается в пешеходов.Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и въехал в подземный переход с людьми

- Водитель, ехавший следом, сказал в суде, что из выхлопной трубы автобуса Виктора Тихонова шел сизый дым. Значит, в двигатель попало масло...

Напомним, после ДТП Виктор Тихонов попал в больницу. Несколько недель врачи не разрешали его задерживать по состоянию здоровья. 11 января 2018-го пожилого водителя отправили под домашний арест. По словам адвоката, этот срок будет зачтен - один день домашнего ареста приравнивается к полутора дням заключения.

- Если в итоге все останется как есть сейчас, меньше чем через год Тихонов сможет подавать прошение об условно-досрочном освобождении (это можно делать, отсидев половину срока, - Авт.). Но мы рассчитываем, что суд высшей инстанции все-таки более детально разберется в материалах дела.

Виктора Тихонова взяли под стражу в зале суда. До апелляции, пока приговор не вступит в силу, он будет находиться в СИЗО. Затем его, если решение Дорогомиловского суда все-таки вступит в силу, отправят в колонию.

КАК ЭТО БЫЛО

Очевидцы аварии на Славянском бульваре: Пока мы вытаскивали людей из автобуса, другие стояли и снимали на мобильные телефоны

Водитель не справился с управлением, и автобус въехал в подземный пешеходный переход. 4 человека погибли, 9 - в больницах (подробности)