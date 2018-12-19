Водитель автобуса, который съехал в подземный переход и задавил четырех человек, получил 4 года колонии
Дорогомиловский суд сегодня вынес приговор по смертельному ДТП у метро «Славянский бульвар». 25 декабря рейсовый подмосковный ЛИАЗ подъехал к остановке, в него сели несколько пассажиров, начал движение и вдруг автобус резко понесло на тротуар, на скорости больше 20 километров он, сбивая людей, съехал по ступенькам в пешеходный переход. Остановился только врезавшись в бетонную балку потолка... Погибли четыре человека. Более 10 получили ранения.
59-летнему водителю Виктору Тихонову предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Водитель автобуса Виктор Тихонов. Фото: Александр Щербак/ТАСС
По версии следствия, во время движения Тихонов потерял контроль над обстановкой и по ошибке вместо тормоза жал на педаль газа.
Максимальное наказание по статье - 7 лет лишения свободы. Прокурор просил для водителя 5 лет колонии-поселения. Суд дал 4 года колонии общего режима.
Адвокат Тихонова Равиль Саберов заявил «Комсомолке», что будет обжаловать приговор.
- Наша позиция не изменилась, мы считаем, что виноват не водитель, а технические неполадки в двигателей, - заявил Саберов. - И во время расследования и уже в суде мы добивались, чтобы была проведена обстоятельная экспертиза двигателя, чтобы специалисты его разобрали и сделали заключение. Нам везде отказали.
В результате ЧП погибло четыре человека.
По версии защиты, едва автобус выехал на тротуар, Тихонов начал жать на педаль тормоза, но она не срабатывала.
Кадры, на которых видно, как автобус врезается в пешеходов.Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и въехал в подземный переход с людьми
- Водитель, ехавший следом, сказал в суде, что из выхлопной трубы автобуса Виктора Тихонова шел сизый дым. Значит, в двигатель попало масло...
Напомним, после ДТП Виктор Тихонов попал в больницу. Несколько недель врачи не разрешали его задерживать по состоянию здоровья. 11 января 2018-го пожилого водителя отправили под домашний арест. По словам адвоката, этот срок будет зачтен - один день домашнего ареста приравнивается к полутора дням заключения.
- Если в итоге все останется как есть сейчас, меньше чем через год Тихонов сможет подавать прошение об условно-досрочном освобождении (это можно делать, отсидев половину срока, - Авт.). Но мы рассчитываем, что суд высшей инстанции все-таки более детально разберется в материалах дела.
Виктора Тихонова взяли под стражу в зале суда. До апелляции, пока приговор не вступит в силу, он будет находиться в СИЗО. Затем его, если решение Дорогомиловского суда все-таки вступит в силу, отправят в колонию.
КАК ЭТО БЫЛО
Очевидцы аварии на Славянском бульваре: Пока мы вытаскивали людей из автобуса, другие стояли и снимали на мобильные телефоны
Водитель не справился с управлением, и автобус въехал в подземный пешеходный переход. 4 человека погибли, 9 - в больницах (подробности)