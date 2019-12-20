Главную дорогу правильной парковке!

Лекторы Гильдии - Сергей Лобарев и Иван Загородников - были специально приглашены для ответов на наиболее актуальные вопросы слушателей автошкол. Занятия получились исключительно практически полезными и развенчали ряд ложных и несправедливых представлений о том, как в Москве сейчас все устроено на дорогах.

Возможно, впервые наша молодежь узнала, что созданная за последние годы система московского парковочного пространства - самая лучшая и самая недорогая в мире, по признанию официальных экспертов. И нам, действительно, есть, чем гордиться. Она не идет ни в какое сравнение с тем, что творится, например, в Токио, Париже, Лондоне, где не существует льгот для резидентов, где за каждый въезд в центр города люди отдельно ежедневно платят немалые деньги и не могут безнаказанно оставить автомобиль даже на платной стоянке более чем на строго указанное количество часов. Известный факт: иметь собственный автомобиль в любом крупном городе мира - удовольствие не из дешевых. А для наших автолюбителей это стало, пожалуй, откровением.

До сих пор сидящие за партами парни и девушки слышали в адрес существующего МПП, скорее всего, только критику автовладельцев со стажем, которые помнят еще те времена, когда вообще никто ни за что не платил. Но вряд ли даже они станут отрицать, что тогда и проехать на машине в центре было практически невозможно. Убедиться в этом можно на сайте МПП, где есть возможность панорамного обзора загруженности улиц в ретроспективе. Например, можно посмотреть, как выглядела любая центральная улица, скажем, в 2010-м году и сравнить с тем, как она выглядит сейчас. Несомненно, сегодня в столице намного больше порядка. С каждым годом машин в городе становится все больше, и, если никак не регулировать этот процесс, то передвижение на "своих колесах" давно было бы уже утопией. А в родном городе далеко не так все плохо. В частности, у нас есть возможность получать льготы на парковку (определенной группе граждан), приобретать парковочные абонементы на месяц или год, свои права на парковку есть у резидентов.

Кроме того, благодаря появившимся в Москве платным парковкам за последние 6 лет была решена проблема «хаотичного паркования» и были созданы все условия для комфортного передвижения по городу как для автомобилистов и общественного транспорта, так и для пешеходов. Всего на текущий момент на платных городских парковках было организовано более 80 тыс. машиномест (из них – более 10% - для маломобильных групп автомобилистов).

Все в интересах городах и автовладельцев

По словам представителя Московского парковочного пространства (МПП) Филиппа Конюхова, именно с целью создания более или менее свободного трафика в Белокаменной и начались несколько лет назад принципиальные преобразования уличного пространства, стали формироваться по-новому размеченные парковочные места и появились правила пользования ими. Конечно, как и любое новшество, это породило недовольство. Но уже и сейчас уже можно сказать, что предпринимаемые меры (даже штрафы, как это ни парадоксально) - в интересах города и самих автовладельцев.

Кстати, все отчисления, которые поступают от граждан в качестве уплаты за парковку, идут на благоустройство районов столицы: на содержание и ремонт придомовых территорий, укладку асфальта, тротуаров, создание прогулочных и спортивных зон.

Лекторы «Гильдии автошкол России» ответили на наиболее актуальные вопросы слушателей автошкол.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Некоторых штрафов теперь можно избежать

Молодые люди, присутствовавшие на спецзанятии, получили подробную пошаговую инструкцию по оплате парковки и одними из первых узнали хорошую новость: прежде, в случае если время парковочной сессии закончилось, а водитель забыл ее продлить, и машина стояла на парковке дольше положенного времени, выписывался штраф за неоплаченную стоянку. С 2019 года автомобилисты смогут доплатить за парковку до конца текущего дня (до 23:59).

Наиболее удобный способ оплатить парковку

Большинство автомобилистов (85%) выбирают мобильное приложение "Парковки Москвы" и оплачивают смс с гаджетов. Это самое скачиваемое мобильное приложение в Москве. И, по общему признанию - самое удобное.

Паркоматами не всегда удобно пользоваться: во-первых, они не принимают наличные деньги; во-вторых, у нас случаются ливни, морозы и обильные снегопады, поэтому люди предпочитают оплачивать парковку, не выходя из теплой машины.

Паркуйтесь правильно! Не доводите до эвакуации

Щепетильные вопросы эвакуации машин, конечно, тоже затронули на занятиях. Были названы районы и улицы, где чаще всего москвичи и гости столицы неправильно паркуются, и откуда их транспорт увозят "в лазоревую даль".

Это район "Цветного бульвара" около ТЦ "Цветной", ТДЦ "Новинский" около Новинского бульвара, хаотичные парковки рядом с аэропортом "Внуково" и др.

Попутно слушатели автошкол получили инструкции на случай эвакуации ТС, а также узнали, как оспорить неправомерный штраф, что делать, если штраф оплачен до его аннулирования много другой полезной информации.