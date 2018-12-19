2018-12-19T19:06:05+03:00
Происшествия

В Подмосковье в предновогодней очереди забили до смерти покупателя

Один мужчина любезничал на кассе с продавщицей, а другой очень спешил [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Драка в магазине Ивантеевки попала на кадры камеры видеонаблюдения.Драка в магазине Ивантеевки попала на кадры камеры видеонаблюдения.
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Подмосковные следователи разбираются в деталях убийства в продуктовом магазине на окраине города Ивантеевка. ЧП произошло вечером 16 декабря.

- Один местный житель задержался на кассе, любезничая с продавщицей, - рассказывает «КП» источник в правоохранительных органах. - За ним занял очередь мужчина, который сильно торопился. Он сделал несколько замечаний. А через несколько секунд оба покупателя стали пихать друг друга. И вдруг тот, который спешил, нанес своему оппоненту удар в кулаком по лицу. Упавшему мужчине он еще несколько раз ударил ногой по голове. Пока сотрудники магазина вызывали скорую помощь и полицию, он ушел.

Приехавшие на вызов врачи спасти несчастного уже не смогли. По предварительной информации, произошло кровоизлияние в мозг.

В Подмосковье в предновогодней очереди забили до смерти покупателя.

Уже позже, после просмотра записи со стоявшей в магазине камеры видеонаблюдения выяснилась еще одна ужасная деталь. По информации «КП», «спешивший» после всего еще и обшарил карманы потерявшего сознание мужчины и вытащил из них всю наличность - несколько тысяч рублей...

Возбуждено дело по статьям «причинения тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть» и «кража».

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Погибшему мужчине было 47 лет. Подравшемуся с ним - 40. Он сотрудник одного из подмосковных заводов, работает здесь вахтовым методом. Когда его задержали, выяснилось, что гражданин буквально через сутки должен был улететь на новогодние праздники к семье в Астрахань. Вместо этого впереди СИЗО, расследование и суд.

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