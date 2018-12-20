В московском метро открыли станцию "Беломорская": "северное сияние" и панно с видами Поморья

Такое в истории московского метрополитена не помнится, когда станцию открывают между существующими станциями. "Беломорская" была построена на Замоскворецкой линии между "Ховрино" и "Речной вокзал". Она стала 260-й станцией (223 станции классического метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса). На открытие 20 декабря приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

В московском метро открыли станцию "Беломорская"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Большое событие для Левобережного, открывается долгожданная станция "Беломорская". Как говорят, на перспективных планах эта станция была обозначена еще в 60-х годах, не прошло и 60 лет, как она появилась. Появилась непросто, сначала метростроители прошли мимо "Беломорской" до "Ховрино", но жители попросили нас вернуться. Дело было непростое - на действующей линии строить станцию метрополитена, тем не менее, работы все выполнены. Сегодня можно поздравить метростроителей, жителей Левобережного и Ховрина, - сказал Сергей Собянин.

На платформах появились мозаичные панно с изображением достопримечательностей ПоморьяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Проект станции "Беломорская" несколько лет "замораживали", "размораживали". Местными жители боялись, что из-за стройки их дома уйдут под землю. Но при этом осознавали, что вынуждены ездить на "Ховрино" или "Речной вокзал". Решение было принято "строить". И вот теперь жители районов Левобережный и Ховрино, а это свыше 140 тысяч человек, получили метро в шаговой доступности. "Беломорская" также значительно разгрузит бывшую конечную станцию "Речной вокзал". Ожидается, что пассажиропоток станции новой станции составит 110 тысяч человек в сутки.

Большое событие для Левобережного, открывается долгожданная станция "Беломорская"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В оформлении фасадов использовали зеленый цвет, характерный для Замоскворецкой линии. Интерьеры станции напоминают природу Русского Севера. На полу серый "сибирский" гранит, беломраморные колонны. Подвесные потолки цвета морской волны, напоминающие о Белом море, а для отделки над путями использовали темно-синий цвет, как полярная ночь. Те, кто не видел в реальности "северное сияние", смогут увидеть эту красоту, которую создали с помощью светодиодных инсталляций.

Как говорят, на перспективных планах эта станция была обозначена еще в 60-х годах, не прошло и 60 лет, как она появиласьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На платформах появились мозаичные панно с изображением достопримечательностей Поморья – Соловецкого и Валаамского монастырей, ансамбля Кижи, суровых северных пейзажей. Авторами является творческий коллектив художников-монументалистов Московского союза художников под руководством Козлова.