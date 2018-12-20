Ситуация вокруг «Черкизово» на личном контроле Собянина

Невыплата заработной платы на столичном хлебозаводе «Черкизово» находится под личным контролем у мэра Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил на своих страницах в Twitter и социальной сети «В контакте».

«Нашли решение по хлебозаводу «Черкизово». Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат «Черемушки». Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле», - заявил Сергей Собянин.

Уже 21 декабря, то есть завтра, хлебозавод "Черкизово" вновь заработает после нескольких дней простоя из-за проблем с задержкой зарплаты.

"На сегодняшний день завод не работает, но у нас в планах, что завод будет запущен в пятницу, - сообщил в среду ТАСС генеральный директор кондитерско-булочного комбината "Черемушки" Юрий Мугандин. - Завтра мы проведем плановые мероприятия, подготовку к началу производства, будут расставлены люди на местах, согласованы графики зарплаты, согласно всем требованиям законодательства, и с пятницы они постепенно начнут набирать объем и производить продукцию".

По его словам, продукция будет выпускаться под привычным для покупателей брендом.

"Завтра-послезавтра нам будет ясна картина по объему задолженности по заработной плате. Мы, соответственно, с завтрашнего дня начинаем переводить часть денежных средств", - уточнил гендиректор.

Сейчас на хлебозаводе "Черкизово" трудятся около 250 - 300 человек. Все сотрудники продолжат и дальше работать на заводе, получать зарплату за выпускаемую продукцию.

Напомним, о ситуации с задержкой заработной платы на хлебозаводе "Черкизово" стало известно на этой неделе после того, как несколько десятков сотрудников хлебозавода объявили бессрочную голодовку. Причину акции протестующие объяснили тем, что четыре месяца не получали зарплату.

Позже выяснилось, что по материалам прокурорской проверки в отношении руководителей торгового дома "Настюша" (дочерняя компания ОАО "Черкизово"), одного из крупнейших производителей хлебопродуктов в России, возбуждено уголовное дело по статье "длительная невыплата заработной платы". Как отмечают в ведомстве, сейчас как перед бывшими, так и перед действующими сотрудниками предприятия накопился долг 80 миллионов рублей.

Задержанного ранее генерального директора ОАО "Черкизово" Яна Соловьева доставят в суд в пятницу, 21 декабря. Суд рассмотрит ходатайство о заключении его под стражу. Директора уже допросили в ГСУ СК по Москве. Против топ-менеджера возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ - "Невыплата зарплаты свыше двух месяцев из корыстной заинтересованности