2018-12-20T11:36:41+03:00
Общество

Ситуация вокруг «Черкизово» на личном контроле Собянина

Предприятие сохранит профиль и продолжит работу
Анна МИХАЙЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Невыплата заработной платы на столичном хлебозаводе «Черкизово» находится под личным контролем у мэра Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил на своих страницах в Twitter и социальной сети «В контакте».

«Нашли решение по хлебозаводу «Черкизово». Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат «Черемушки». Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле», - заявил Сергей Собянин.

Уже 21 декабря, то есть завтра, хлебозавод "Черкизово" вновь заработает после нескольких дней простоя из-за проблем с задержкой зарплаты.

"На сегодняшний день завод не работает, но у нас в планах, что завод будет запущен в пятницу, - сообщил в среду ТАСС генеральный директор кондитерско-булочного комбината "Черемушки" Юрий Мугандин. - Завтра мы проведем плановые мероприятия, подготовку к началу производства, будут расставлены люди на местах, согласованы графики зарплаты, согласно всем требованиям законодательства, и с пятницы они постепенно начнут набирать объем и производить продукцию".

По его словам, продукция будет выпускаться под привычным для покупателей брендом.

"Завтра-послезавтра нам будет ясна картина по объему задолженности по заработной плате. Мы, соответственно, с завтрашнего дня начинаем переводить часть денежных средств", - уточнил гендиректор.

Сейчас на хлебозаводе "Черкизово" трудятся около 250 - 300 человек. Все сотрудники продолжат и дальше работать на заводе, получать зарплату за выпускаемую продукцию.

Напомним, о ситуации с задержкой заработной платы на хлебозаводе "Черкизово" стало известно на этой неделе после того, как несколько десятков сотрудников хлебозавода объявили бессрочную голодовку. Причину акции протестующие объяснили тем, что четыре месяца не получали зарплату.

Позже выяснилось, что по материалам прокурорской проверки в отношении руководителей торгового дома "Настюша" (дочерняя компания ОАО "Черкизово"), одного из крупнейших производителей хлебопродуктов в России, возбуждено уголовное дело по статье "длительная невыплата заработной платы". Как отмечают в ведомстве, сейчас как перед бывшими, так и перед действующими сотрудниками предприятия накопился долг 80 миллионов рублей.

Задержанного ранее генерального директора ОАО "Черкизово" Яна Соловьева доставят в суд в пятницу, 21 декабря. Суд рассмотрит ходатайство о заключении его под стражу. Директора уже допросили в ГСУ СК по Москве. Против топ-менеджера возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ - "Невыплата зарплаты свыше двух месяцев из корыстной заинтересованности

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
В московских библиотеках покажут новогодние программы для детей
В Подмосковье подготовят 306 площадок для запуска фейерверков
Назван лучший парк Подмосковья 2018 года
В московском метро разрешат провезти 1,5-метровую живую елку бесплатно
Столичные застройщики смогут подать единую заявку на подключение к инженерным сетям
В детских больницах Москвы маленьких пациентов поздравят с Новым годом
ЦОДД напомнил водителям о серьезных пробках
В Подмосковье расстреляли бездомных собак
В Подмосковье появится более 200 купелей к крещенским купаниям
В Москву придут сибирские морозы
На юго-западе Москвы программа реновации начинается в районе Коньково
Участники программы лояльности метро ходят за покупками с картой «Тройка»
На МКАДе реконструируют восемь развязок
В подмосковном Ногинске автоледи на иномарке сбила троих детей
Сотрудника администрации президента обокрали на 1 миллион рублей
На Московской железной дороге запустили 90 новых электричек
Количество погибших от обрушения здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек