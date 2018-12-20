Предновогодние хлопоты москвичей: Нарядить елку, налить шампанского и прибраться в квартире

Вы уже встречали на улицах столицы хрупких москвичек, которые отважно волокут на своих плечах новогодние елки и сосны? Они готовы поспорить, а праздник ли вообще Новый год? Не секрет, что последние декабрьские деньки самые хлопотные в году. В списке дел: покупка подарков для близких, уборка, глажка, готовка, украшение дома. Кажется, продолжать можно бесконечно.

Но что делать, если времени на все это просто нет. Современные жительницы столицы работают по 10 -12 часов в сутки, у многих на домашние дела не остается ни времени, ни сил. В таких случаях на помощь приходят всевозможные агентства. За ваши деньги и елку нарядят, и даже шампанское выбрать помогут. «Комсомолка» разобралась, какие сервисы накануне праздника пользуются спросом и сколько это стоит.

Все должно быть чисто, всем надо Новый Год встречать!

Настоящий шквал заказов уже обрушился на столичные клининговые компании. Встречать праздник в чистоте — традиция, за которую многие готовы платить.

- Дважды в году спрос на наши услуги растет. Это дни перед Пасхой и накануне Нового Года. Чаще всего заказывают комплексную уборку и мытье окон. Последняя услуга доступна если на улице температура воздуха выше -15, - рассказал «КП» Сергей Зазулин менеджер одной из столичных клининговых фирм.

Комплексная уборка стандартной двухкомнатной квартиры площадью 40-45 квадратных метров займет примерно 4-5 часов. Профессиональные домработницы натрут до блеска полы, отчистят духовые шкафы и плиты и даже хрусталь в серванте будет, как новенький. Все это время дома быть не обязательно есть услуга «под ключ». Эксперты советуют делать заказ заранее. Места на предпраздничные даты 29 и 30 декабря — нарасхват.

Комплексная уборка двухкомнатной квартиры в пределах МКАДа обойдется в 4500-6000 рублей. Еще столько же будет стоить мытье окон.

Какая гадость, эта ваша заливная рыба!

В былые времена советские хозяйки начинали закупать продукты к праздничному столу еще в ноябре. Запасы прятали в дальних уголках холодильника и все домочадцы знали, брать нельзя: «это на Новый год!». Сейчас эта традиция неактуальна, прилавки магазинов забиты деликатесами. Но очереди в последние дни декабря в крупных торговых сетях почти такие же длинные, как во времена СССР. С тележками у кассы приходится стоять даже в ночные часы. Но есть спасение - новогодние сервисы доставки еды.

Тут несколько вариантов. Нужный набор продуктов можно заказать на сайте супермаркетов. У многих есть сервис доставки продуктов на дом. В пределах МКАДа услуга стоит 250-300 рублей.

Те, кто не хочет тратить время на готовку, или попросту не умеет это делать, могут заказать наборы продуктов с рецептами. Овощи и фрукты, мясо и рыба уже помыты, нарезаны и так и просятся на новогодний стол. Осталось просто приготовить. Подробная пошаговая инструкция прилагается.

- Это займет 30-40 минут. При этом еда будет по-домашнему вкусной, - рассказал Андрей Суверин, владелец онлайн магазина.

Многочисленные компании уже подготовили новогоднее меню. Во всех наборах есть «оливье» и «селедка под шубой», а дальше уже на любой вкус и кошелек. В бюджетном варианте представлены горячие блюда из курицы, а в наборах с пометкой «люкс» царский осетр и другие деликатесы. Стоимость от 3 до 8 тысяч рублей.

Для самых ленивых доступны сервисы доставки готовых блюд из ресторанов города. Все что нужно, переложить салаты, холодные и горячие закуски из контейнеров в тарелки. Приготовленную профессионалами еду привезут в любое удобное время. Сервисы будут работать всю новогоднюю ночь. Стоимость ужина на 5-10 персон варьируется от 10 до 15 тысяч рублей.

И вот она нарядная на праздник к вам пришла…

Еще задолго до открытия елочных базаров начали работать всевозможные онлайн магазины. Деревья с доставкой на дом есть на любой вкус и кошелек. Самые простые русские ели от 600 рублей за метр, сосны чуть дороже от 800. Элитные породы датских елей от 2500 рублей. Доставка в пределах МКАДа обойдется в 500-600 рублей. За отдельную плату сотрудники службы помогут установить дерево. Не хотите мучаться и колоть руки иголками, тогда готовьте от 1 до 2 тысяч рублей.

После установки можно воспользоваться услугами профессиональных дизайнеров. Люди с безупречным чувством вкуса украсят вашу елочку по последнему писку моды.

- В этом году особой популярностью пользуется дизайн новогодних елей в двух цветах: черном и золотом. Этот тренд пришел из коллекций итальянского дома моды « Versace», - рассказал «КП» дизайнер интерьеров Валерия Усманова.

Профессионалы помогут подобрать елочные игрушки и другие аксессуары. За них придется заплатить самим клиентам. Цена зависит от производителя. Импортные гирлянды и игрушки будут стоить от 15 до 25 тысяч рублей. Услуги дизайнера по украшению елки тоже не из дешевых от 10 тысяч рублей.

Кстати, не спешите выбрасывать телефон сотрудников службы доставки елей. В январе эти же люди займутся утилизацией. Приедут, упакуют в пакет и увезут: как и не было. За мир в семье и отсутствие споров, кто выбросит елку, придется платить: от 1 до 2 тысяч рублей.

Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты

Ну и какой же Новый год без шампанского. Бутылочку этого игристого вина под бой курантов открывают даже самые большие трезвенники. Превратить этот ритуал в искусство обещают сомелье. Они не только помогут подобрать идеальный напиток, но и научат правильно его пить.

Хотите чтобы в новогоднюю ночь шампанское в ваш бокал наливал профессионал, тогда готовьтесь платить. Час работы сомелье обойдется в 15 — 20 тысяч рублей.

Путина приглашали?

Пригласили гостей, а президента забыли? Исправить это недоразумение помогут двойники. Заказ артистов, которых не отличить от Владимира Путина - модная новогодняя фишка этого сезона. Час работы артиста будет стоить от 20 до 30 тысяч рублей.