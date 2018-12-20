Вслед за парковками в Москве в два раза подорожают штрафы за их неоплату

Новость о возможном увеличении штрафов за неоплаченную парковку пришла из Мосгордумы. Депутаты назвали нынешний штраф экономически нецелесообразным и предложили увеличить его в два раза с 2500 до 5000 рублей. Соответствующие поправки в Административный кодекс столицы уже разработаны и опубликованы на сайте Мосгордумы.

Авторы, комиссия по законодательству и регламенту, не скрывают: увеличение штрафа напрямую связано с подорожанием платных парковок в столице. Напомним с 15 декабря на 273 улицах час стоянки вырос с 200 до 380 рублей. Автомобилисты сразу смекнули, что теперь им дешевле платить штраф.

- Если ставить машину на 8 часов то получается сумма в 3040 рублей. Дешевле тогда уже штраф заплатить. Экономия больше 500 рублей, - подметил водитель с 20-летним стажем Олег Власов.

Простую арифметику быстро поняли и в Мосгордуме. За расчет взяли стоимость стоянки за сутки.

- Стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке в течение суток может составлять до 7 140 рублей. При этом услуги по размещению транспортных средств на указанных парковках востребованы, что является свидетельством их экономической обоснованности. Законопроектом предлагается установить административный штраф за неуплату размещения транспортного средства на платной городской парковке в размере 5000 рублей, - сообщили «КП» в Мосгордуме.

Законопроект уже в понедельник, 24 декабря рассмотрит комиссия Мосгордумы. В случае одобрения, он будет вынесен на рассмотрения народных избранников. По прогнозам экспертов, он может быть принят уже в январе 2019-го.

Напомним, с 15 декабря в Москве начали действовать новые правила парковки. Во-первых, она довольно сильно подорожала. Минимальный тариф вырос с прежних 40 до 80 рублей за час (внутри Садового кольца), а максимальный повысился с 200 до 380 рублей. Во-вторых, сократили время бесплатной стоянки. До недавних пор это были 15 минут (за это время автолюбители успевали заглянуть в магазин или аптеку). Теперь стоять на халяву можно лишь 5 минут. Иначе штраф - 2500 рублей. Ну и в-третьих. Самые дорогие улицы (в списке их 237 - в основном это районы внутри Садового кольца) теперь по воскресеньям тоже платные. Исключение - государственные праздники.)

АВТОМОБИЛИСТЫ НЕ ДОВОЛЬНЫ

Еще накануне введения новых правил парковки в столице, которые начали действовать с 15 декабря, активисты нескольких общественных организация заявили о проведении митинга. После процедуры согласования им удалось получить официальное разрешение от городских властей. Митинг состоится в гайд-парке Сокольники 23 декабря в 14. 00.

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Еще накануне введения новых правил парковки в столице, которые начали действовать с 15 декабря, активисты нескольких общественных организация заявили о проведении митинга. После процедуры согласования им удалось получить официальное разрешение от городских властей (подробности)