«Спутник» сходит с орбиты

Проблемы с коммунальной сферой – явление вечное и не вызывающее особого удивления у россиян. Задолженность управляющих компаний в сфере ЖКХ перед ресурсниками за поставленные услуги – проблема всероссийского масштаба, измеряемая сотнями миллиардов рублей.

Только за тепло и горячую воду совокупный долг столичных управляющих компаний в сфере ЖКХ, входящих в топ-50 «Антирейтинга должников МОЭК» за поставленные ресурсы, превышает 4,4 млрд рублей. Среди лидеров – управляшки, обслуживающие сотни обычных многоквартирных домов, с жильцов которых они собирают плату за тепло, а рассчитываться с поставщиками ресурсов не хотят.

Но коммунальные проблемы начинают волновать не только жителей Выхино и Кузьминок. Взять хотя бы случай с фирмой ООО ТПФ «Спутник». О ее существовании не подозревает многомиллионная армия москвичей – эта компания обслуживала один-единственный дом, а сейчас и вовсе прекратила деятельность в коммуналке. Но с орбиты «Спутник» окончательно еще не сошел – компания осталась должна. Например, долг за оставленную тепловую энергию перед теплоснабжающей компаний «МОЭК» превышает 2,2 млн рублей.

Разумеется, ресурсоснабжающая организация это дело оставить без последствий не желает: «МОЭК» активно судится с экс-«управляшкой»: так, в конце ноября этого года компания подала очередной иск в суд почти на миллион рублей. Часть исков в суде уже выиграны энергетиками. Тепловики не исключают, что они будут требовать признания должника банкротом. А чтобы владельцы должника не превратили свою компанию в пустышку, как это часто бывает в таких случаях, энергетики всерьез рассматривают такие радикальные обеспечительные меры, как арест денежных средств на счетах должника. Других мер предпринять сложно – у «Спутника» есть несколько объектов недвижимости, но все они находятся под судебным запретом на любые сделки с ним.

Основания для беспокойства и у жильцов, и у энергетиков есть – судя по открытым базам данных ТПФ «Спутник» серьезно задолжал и государству – задолженность по налогам составила почти 8 млн рублей.