Старики-разбойники: как московский пенсионер к платным парковкам привыкал

За последние несколько лет жизнь автомобилистов в Москве сильно изменилась. Камеры слежения, мимо которых не проскочит и муха, выделенные полосы для общественного транспорта, новые разметки, новые перекрестки, съезды и прочее, прочее, прочее.

И конечно, платные парковки. Хоть раз оказался эвакуированным буквально каждый! Как платить? Где стоять можно бесплатно, а где надо раскошелиться? Да еще все эти хитрости со специальными знаками (только для грузового транспорта, только для такси). И молодые-то люди, вооруженные интернетом, гаджетами и вспомогательными приложениями, далеко не сразу разобрались что к чему. Представьте, каково пенсионерам.

Дмитрий Павлович Гринчий — коренной москвич. Все свои 80 лет он прожил в районе Арбата в Чистом переулке. Интеллигентнейший дедуля, которого я знаю уже много лет. Для него все эти нововведения с парковками стали настоящим испытанием.

- Я всегда за рулем. И сейчас владею скромным аппаратом — старым, но надежным. «Опель» 2002 года выпуска. Служит мне верой и правдой. Я и таксовал когда-то, что было неплохой прибавкой к пенсии. И все мои соседки в курсе, что я на колесах, могу и продуктов привезти из «Ашана», и за грибами свозить. Машина мне нужна как воздух, я без нее не могу.

Чтобы разобраться и понять, что Москва уже не та, Дмитрию Павловичу понадобились несколько лет и пара десятков тысяч кровных рублей, ушедших на штрафы за неправильную парковку и несколько эпизодов с эвакуацией.

- Бывало такое, что бац — на карточке всего 400 рублей. Бегу в банк, где деньги? Говорят, приставы списали за штрафы. Что делать? До следующей пенсии 4 дня, у меня дома крупа, сахар, кое-какие печенки остались. Протяну. Люди вот по 10 дней постятся, а я что же 4 не смогу. Смогу! Так на запасах и доживал. Вот только без сигарет я не могу — табакозависимый. Так что на курево последнее и спускал.

Истории своих эвакуаций Гринчий рассказал «КП». Они грустные и смешные одновременно.

Цветы на 8-е марта

Рано-рано праздничным утром наш Дмитрий Павлович отправился в «Ашан», чтобы купить всем своим дамам цветы. А дам у него немало!

- Сэкономил, называется! Было дело так. Я когда ехал уже обратно, то по радио сказали, что в честь праздника все парковки в этот день в городе бесплатные. Приехал я к дому, чтобы быстренько выложить продукты в холодильник и поехать поздравлять милых дам. Цветы в машине на заднем сидении оставил, захватил буквально два букетика, чтобы вручить соседке и ее дочке. Минут 15 — 20 меня не было. Выхожу — машины нет!

Расстроенный пенсионер не знал, что делать и куда бежать!

- А цветы! Цветы же завянут! Имею я право поздравить женщин или нет, в конце концов?! Тогда я позвонил в полицию и говорю: если через час машину мне не вернете, я пойду сдаваться в ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. авт).

Буквально через 5 минут к дому Дмитрия Павловича прибыло две машины спецназовцев.

- В шлемах, со щитами. Прямо космонавты! Ну я дверь им открыл, заходите, говорю, ребята чай пить. А они посмотрели на меня и в полицию отвезли.

Просто приехавшие хватать террориста силовики не знали, что делать с разбушевавшимся пенсионером.

- Ну тогда они мне психиатрическую помощь вызвали. Ждал я врачей в клетке. А пока сидел, разговорился с сотрудниками, они тоже, кстати, жаловались на этих эвакуаторщиков, сами боятся, что их машины увезут.

- Ну а психиатры-то что?

- Что, да ничего. Приехали, посмотрели на меня, посмеялись и уехали. Не их я оказался пациент. Через три дня я только нашел свою машину где-то на самой окраине города на штрафстоянке. Приехал, мне говорят — платите за охрану. Мне платить нечем, так меня отпустили. Но потом еще несколько месяцев списывали с пенсии. Сколько в итоге содрали, я и не знаю.

Сдал анализы

Дмитрий Павлович понял: если не хочешь попадать на штрафы, надо очень быстро бегать.

- Летом это было, собирался я за грибами, а по дороге решил заскочить в поликлинику буквально на полминутки — отнести в лабораторию пузырек с анализом мочи. Я несколько лет назад пережил онкологию мочевого пузыря. Приезжаю, ни одного места для парковки свободного нет. У нашей поликлиники, что на Пречистенке, вообще всего одно инвалидное место, и оно всегда занято. Но мне-то всего на минутку надо. Припарковался я и побежал.

Не было Дмитрия Павловича в итоге минут пять. И за это время его машину уже начали грузить на эвакуатор.

- Смотрю, уже обклеили мою ласточку и крюки цепляют. Я бегу, кричу — стойте, стойте. Еле успел. Сняли с эвакуатора, но штраф все равно наложили. За что, спрашиваю. Оказывается, я встал на место для такси.

Впаяли за паяльник

Не так страшны штрафы, как эвакуация.

- Это же сразу столько денег — 8000 рублей, половина пенсии. На сигареты точно не хватит. Так что я если куда и выезжаю, то стараюсь без остановок в городе. А тут мне надо было буквально на минутку на улицу Гиляровского в магазин, где я купил маленький паяльник. Он не работал что-то совсем, потом оказалось, что я просто батарейки не той стороной вставил. Ну, короче, тормознул я и положил бумажку с номером телефона под стекло. И не зря, буквально через 3 минуты звонок — бегите скорее, вашу машину увозят. Я выскочил, уже ленты клеят. Кричу эвакуаторщику: ты чего, гад, делаешь, я же только на минутку пописать забежал, мне же нельзя терпеть. А он отвечает, что ему тоже не положено просто так мимо машины нарушителя проезжать — оштрафуют . Вот оно что выходит, на них тоже штрафы накладывают. Вот ведь хитрая система.

Кому помешала машина в 2 часа ночи?

- Ехал я из Великих Лук. А это 400 километров, очень устал за рулем, уже не мальчик все-таки. Это я раньше по 1000 километров в день легко делал. В Москву прибыл уже около 2-х часов ночи. Кружил, кружил вокруг своего дома — ну нет мест и все. Кое-как приткнулся в последнее оставшееся и пошел спать. Утром встаю, машины нет! Увезли! Как? За что? Вроде же и не нарушил ничего. А оказывается, передние колеса мои на 5 сантиметров вылезли за линию разметки. За то и получил. Уж кому моя колымага помешала в 2 часа ночи - ума не приложу.

Дальше еще интереснее, вызвали Дмитрия Павловича в суд.

- И судья такой с понятием оказался, он крутил бумажки, вертел. Не вижу, говорит, нарушения. И отменил все штрафы. Я так обрадовался! А потом еще через несколько дней звонок — вызвали меня в ГАИ. Там какой-то капитан долго возмущался тем, что штраф мне платить не придется. Просил подписать другой протокол, чтобы вернули наказание. «Подпиши, говорит, дед. У тебя вон иномарка и пенсия московская. Сколько сейчас дают? 15 000! Ого, а у моей мамы всего 80000. И я приезжий, меня уволить за такую оплошность могут».

Но я не стал ничего подписывать.

Оштрафованная скорая помощь

- Есть у меня приятельница — потрясающий филолог. У нее талант к обучению русской словесности, уже несколько поколение к ней ездят, несмотря на то, что ей 84. С Рублевки приезжают на шестисотых мерседесах, такой она авторитет. Живет она недалеко от гостиницы «Украина». Так вот она вышла из дома и на Новом Арбате упала на тротуар и сломала ключицу. Домой дошла кое-как, там ей все хуже и хуже. Позвонила мне: «Дмитрий Павлович, дорогой, помоги! Отвези в больницу». Ну я сначала подумал, она шутит, но поехал — не бросать же женщину в беде. Оказалось, и правда рука у нее сломана. Туда-сюда я ее возил. Приезжаю в поликлинику, что на Садовом кольце. А там останавливаться нельзя вообще нигде. Я ехал, ехал, ехал и где-то в переулочке у забора остановился. Сильно далеко же от больницы нельзя, моя приятельница еле ходит. В итоге через неделю пришел штраф - 2500. Покатался.

Место во дворе президент помог получить

- На моем Чистом переулке места для инвалидов всегда заняты. Что делать? Нахватал я штрафов столько, что мама дорогая. Плюнул и пошел в Администрацию президента. Говорю, как мне быть? Что делать? Я москвич? Москвич! Инвалид? Инвалид. Нигде не могу припарковаться абсолютно. Помогите! Принимал молодой парень, он так с пониманием отнесся к моей проблеме, стал звонить куда-то, на следующий день у дома меня уже ждали сотрудники управы, выбирайте, говорят, место. Оказывается, по закону в каждом дворе 30% парковочных площадей должны быть для инвалидов . Теперь хотя бы у себя дома я паркуюсь без проблем.

- За парковки научились платить?

- А что мне учиться? Дайте другую пенсию, я хоть в троекратном размере заплачу, а так нечем! Не езжу я теперь никуда просто и все.

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