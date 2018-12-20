В Москве началась операция «Ель»

До Нового года остаётся всего ничего. А зелёная красавица у многих из нас до сих пор не куплена. 20 декабря в столице открылись елочные базары (214 точек), где можно прикупить деревце любого размера. Причём не только наши, отечественные, но и заграничные. Датские пихты, например. Или нормандские ели. Цена обычно зависит от длины дерева. И составляет (как минимум) тысячу рублей за метр.

Увы, но иногда наши граждане переступают через закон и, чтобы не платить деньги, пытаются ее своровать. Срубить по старинке топориком в каком-нибудь лесопарке. И зачастую даже не подозревают, на какую сумму могут попасть.

Согласно административному кодексу, штраф небольшой. От трёх до четырёх тысяч рублей. Но кроме этого, в случае поимки нарушителю придётся возместить ущерб. А это уже другой порядок цифр. Полутораметровая ёлочка, например, обойдётся лесорубу в полтора миллиона рублей. И даже если вы не срубите дерево, а всего лишь обломаете ветку, вам также назначат штраф и компенсацию. Пускай и не такую большую.

Лес в предновогодние дни выглядит просто сказочно.Фото: Павел КЛОКОВ

КАЖДАЯ ЁЛОЧКА РАДУЕТ ГЛАЗ

Природно-исторический парк «Измайлово» - один из крупнейших не только в Москве, но и в Европе (1608 Га). На его территории растут 200-летние дубы и 140-летние лиственницы. Чёрная ольха. Липы. Каштаны. И, конечно, ели. Сейчас, перед Новым годом, к ним усиленное внимание. Особенно к маленьким двухметровым красавицам. Вряд ли кто-то станет рубить высоченную ель, которую без крана и поднять невозможно.

Мы едем по территории лесопарка на внедорожнике и осматриваем последние посадки. Мы - это старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях города Москвы Александр Дарашкевич, его коллега Александр Рангнау и я. Лес в эти зимние предновогодние дни выглядит просто сказочно. Все кругом белое. Не только кроны деревьев, но и кустарники, Лебедянский пруд, скамейки, дорожки. Даже мусорные контейнеры покрылись инеем.

Старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях города Москвы Александр Дарашкевич, его коллега Александр Рангнау.Фото: Павел КЛОКОВ

По словам инспекторов Мосприроды, зимой в Измайловский лесопарк чаще приходят заниматься активным отдыхом. Ходят на лыжах. Катаются с горок на ледянках и санках. Играют в снежки. Летом 80 процентов отдыхающих - шашлычники. Жарить мясо в парке можно только в пикниковых зонах (их на территории три). Там установлены не только столы со скамейками, но и даже мангалы. Однако многие желают уединиться и ставят свои мангалы в заповедных зонах, в которых растут редкие виды растений и обитают животные (в том числе краснокнижные).

Если такие нарушители ещё не успели выпить, наша беседа заканчивается благополучно, - рассказывает Дарашкевич. - А если набрали градус, то ведут себя агрессивно. Всякое бывало. Даже шампурами бросали. Противостоять им как-то физически мы не можем. Нет таких полномочий. И поэтому вызываем полицию.

Иногда граждане переступают через закон и пытаются своровать ёлку в каком-нибудь лесопарке. В случае поимки нарушителю придётся возместить ущерб.Фото: Павел КЛОКОВ

В это время из ельника вышел хмурый усатый мужик в ушанке и оглядел нас пытливым взглядом. Я подумал, что это нарушитель и стал про себя гадать, куда он спрятал топор. Однако мужик сообщил, что просто гуляет. Погода хорошая.

По мнению Александра Дарашкевича, ели не рубят только из-за работы инспекторов. В Измайловском лесопарке их 13. И у каждого свой отдельный маршрут.

Ели не рубят только из-за работы инспекторов.Фото: Павел КЛОКОВ

Самое распространённое нарушение - это заезд на территорию на личном транспорте, - говорит инспектор. - Водители сами поднимают шлагбаумы, ломают замки. И все ради того, чтобы постоять покурить где-нибудь в чаще. Бывает, заезжают, чтобы покормить уток. Или привозят детей на горку. При этом у каждого входа в парк есть информационные стенды. И везде написано, что въезжать на машине нельзя (кроме спецтранспорта), костры разводить нельзя, бросать мусор мимо урны тоже, рубить деревья или повреждать их запрещено. Вплоть до уголовной ответственности. Статья 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Наказание - до двух лет обязательных работ.

Скорее всего, взяться за топор людям позволяет незнание закона. Несколько лет назад, например, в парк пришёл мужчина и срубил елочку. Взял ее под мышку и идёт к выходу (со стороны Купавенского проезда). А навстречу ему - наряд полиции. Взяли, что называется, тепленьким. Вызвали инспекторов. Начали беседовать. И тот рассказал, что в лес его послала мама. Зачем, говорит, мы будем платить, когда под окном прекрасный ельник. А сколько, спрашивает, штраф. Ему отвечают, от трёх до четырёх тысяч рублей. Мужик с облегчением вздохнул. А потом узнал, что ему, кроме этого, ещё будет нужно возместить ущерб. Где-то полтора миллиона. Надо ли говорить, что от этой цифры у мужика глаза на лоб полезли. А елочку, которую он украл, изъяли и сдали на переработку.

Инспекторы накануне Нового года переходят на усиленный режим патрулирования.Фото: Павел КЛОКОВ

СПРАВКА «КП»

Операция «Ель» стартует в Москве ежегодно накануне Нового года. Цель одна - не допустить нелегальную вырубку деревьев. Инспекторы в этот период переходят на усиленный режим патрулирования. Их маршруты по большей части проходят по территориям ельника.

КАКИЕ ШТРАФЫ

Есть сразу несколько статей и законов, запрещающих вырубку не только ёлок, но и остальных деревьев. Это и 33-й Федеральный закон, и 48-й Закон города Москвы (об особо охраняемых природных территориях), и статья административного кодекса РФ 8.39 («Нарушение режимов охраны использования ООПТ»), и две статьи (4.18 и 4.19) кодекса Москвы («Повреждение и уничтожение зелёных насаждений»). Штраф - от трёх до четырёх тысяч рублей (для физических лиц). Для юридических - от 300 до 500 тысяч рублей. Плюс - возмещение ущерба. Также незаконная вырубка деревьев - это преступление (согласно 260 статьи УК РФ), за которое может быть назначен штраф - 500 тысяч рублей. Или обязательные работы - до двух лет.

Р.S. 19 декабря в Измайловском лесопарке нарушителей не было. Елочки как стояли, так и стоят.

КСТАТИ

Весь список адресов елочных базаров можно найти на портале открытых данных Правительства Москвы.