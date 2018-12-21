Банк ВТБ «подарил» 3,5 миллиона рублей Детской больнице Святого Владимира в Москве

В четверг, 20 декабря, в Детской городской клинической больнице святого Владимира прошел настоящий предновогодний праздник! Вице-президент банка ВТБ, Александр Ерофеев, в рамках ежегодной благотворительной акции «Мир без слез» в торжественной обстановке вручил медицинскому учреждению сертификат на сумму 3,5 миллиона рублей на покупку нового оборудования.

Перед этим для маленьких пациентов больницы и их родителей провели сказочное представление с участием профессиональных фокусников: Шляпника и Снегурочки. Маленьких зрителей также развлекали Филя и Степашка (героя озвучивала заслуженная артистка России Наталья Голубенцева) из любимой легендарной детской передачи «Спокойной ночи, малыши!». В конце волшебного праздника каждый ребенок получил памятный подарок от банка ВТБ из большого сказочного сундука: набор для рисования.

Вице-президент банка ВТБ, Александр Ерофеев (слева), вручил медицинскому учреждению сертификат на сумму 3,5 миллиона рублей на покупку нового оборудования. Фото пресс-службы ВТБ.

К слову, в этом году программа «Мир без слез» от банка ВТБ отметила свое 15-летие. За это время более 100 российских больниц от Калининграда до Владивостока получили помощь в виде новейшего медицинского оборудования и необходимых лекарственных средств.

- С 2003 года вместе с программой «Мир без слез» мы посетили более 80 городов нашей страны. В некоторых городах были не единожды. За 15 лет общий объем денежной помощи медучреждениям составил порядка 400 миллионов рублей, - прокомментировал Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

Он также отметил, что руководство банка ежегодно связывается с региональными филиалами и, посоветовавшись с местным Минздравом, выбирается больница, которая острее всех нуждается в помощи. К слову, с Детской больницей Святого Владимира банк сотрудничает уже не первый год. В медучреждении уже есть современное медицинское оборудование, которое помогает качественнее и эффективнее лечить даже самых маленьких пациентов.

На вопрос о том, на что больница планирует потратить внушительную сумму, ответил главный врач ДГКБ св. Владимира Сергей Заварохин. Он отметил, что медучреждение закупит новейшее оборудование, которое поможет быстро и безболезненно удалять инородные объекты из верхних дыхательных путей и желудка. Сергей Заварохин заметил, что ежедневно в больницу обращаются родители маленьких пациентов с подобным диагнозом своего ребенка.

Для маленьких пациентов больницы и их родителей провели сказочное представление с участием профессиональных фокусников: Шляпника и Снегурочки. Фото пресс-службы ВТБ.

Сама благотворительная акция «Мир без слез» направлена на поддержку здравоохранения России. Подать заявку на участие в мероприятии может любая российская детская больница. Медицинские учреждения, если их заявку одобрили, сами выбирают то оборудование, которое необходимо закупить в первую очередь.

В 2018 году в акции принял участие 21 город нашей страны. Больницам Улан-Удэ, Рязани, Калуги, Иванова, Ростова-на-Дону, Костромы, Москвы, Грозного, Тамбова, Каменска-Уральского, Нижнекамска, Иркутска, Пятигорска, Оренбурга, Калининграда, Первоуральска, Благовещенска, Хабаровска, Новосибирска, Владимира, Черкесска была оказана денежная помощь от банка ВТБ.

Медучреждения получили в подарок комплексы новейшего оборудования для лечения офтальмологических заболеваний, оборудование для неврологического отделения, комплект эндохирургического оборудования для диагностики и лечения гинекологических заболеваний, инкубаторы для недоношенных детей для отделения анестезиологии и реанимации ит.д.

Детская городская клиническая больница святого Владимира - одна из крупнейших в Москве организаций в сфере здравоохранения. К слову, ежегодно за госпитализацией в медучреждение обращается около 20 тысяч человек, выполняется около 8000 операций различной сложности. Кроме того, консультацию специалистов и амбулаторное лечение получает около 19 тысяч человек.