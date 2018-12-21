Наше Подмосковье. Сырные каникулы в Московской области: Русский пармезан, «Пьяная Коза» и сулугуни

«Комсомолка» уже рассказывала о большой красочной программе «Зима в Подмосковье». Усадьбы, музеи, древние храмы, горки для лыж и тюбинга, площадки для покатушек на собачках хаски или северных оленях. Кроме того, сейчас во всем мире набирают популярность гастрономические туры - поездки за новыми кулинарными впечатлениями. В Московской области с этим полный порядок. Коллеги из газеты «Подмосковье сегодня» составили «Сырную карту» региона - маршруты, где можно отведать десятки сортов, которые сегодня уже ни в чем не уступают санкционке из Европы.

ИСТРА: МУЗЕЙ РУССКОГО СЫРА

Проект «Русский пармезан» Олега Сироты сегодня, пожалуй, самая известная российская сыроварня. Она открылась в 2015 году, а спустя три года переквалифицировавшийся в фермера бывший столичный программист производит до 450 килограммов сыра в день. Предзаказы на некоторые сорта расписаны на несколько лет вперед.

Сыроварня специализируется на твердых и полутвердых сортах. Самые популярные у покупателей - «Истринский», «Фестивальный», «Губернаторский» и «Русский пармезан». К слову, этот сыр признан и на международном уровне.

Губернатор Московской области Андрей ­Воробьёв в своем Инстаграме ­(@andreyvorobiev) недавно написал: «У подмосковной сыроварни Олега Сироты - две медали на престижном конкурсе в Австрии. Первые в России, кому это удалось. Сильная победа! Пусть она вдохновит и других фермеров нашей области, ведь даже небольшие сыроварни могут стать конкурентом европейцев».

Что можно посмотреть по дороге: Новоиерусалимский монастырь, Ленино-Снегиревский военно-исторический музей.

Адрес: г. о. Истра, деревня Дубровское.

ДМИТРОВ: ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВКУСНОЙ ЕВРОПЕ

История сыроварни «Просто сыр» несколько лет назад началась с того, что жена подарила Евгению Гелете «Набор сыровара». Супруги попробовали сварить сыр для себя, начали экспериментировать. Закончилось тем, что бывший полицейский Гелета построил на своем участке настоящую сыроварню. Сегодня здесь производят более 30 сортов сыра, от итальянской моцареллы до швейцарского грюйера, от французского камамбера до английского глостера.

Что можно посмотреть по дороге: Дмитровский кремль, Борисоглебский мужской монастырь.

Адрес: Дмитров, ул. Высоковольтная, 1.

НАРО-ФОМИНСК: МОЛОЧНОЕ ПОСОЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Переехавший в Подмосковье много лет назад фермер Азрет Мусуков - потомственный сыровар. В родной Кабардино-Балкарии его предки варили сыр еще больше ста лет назад! Многие секреты передавались из поколения в поколение. Сегодня в репертуаре Азрета Мусукова - традиционный кавказский сулугуни, итальянская качотта, сыр в виде косички, полутвердые сорта.

Что можно посмотреть по дороге: Долина семи ручьев в Золотькове, Верейский кремль.

Адрес: Наро-Фоминский г. о., деревня Шустиково.

БАЛАШИХА: ПОПРОБУЙ 85 СОРТОВ

Отличительная особенность сыроварни Михаила Губина «Сыр своими руками» от конкурентов состоит в том, что здесь производят рекордное количество сортов. 85! И все можно попробовать. Здешние хиты - итальянская «Пьяная Коза» (соленый сыр, вызревающий в сухом красном вине), швейцарский аппенцеллер (мм! - он вымочен в белом вине с травами), французский сент-мор (мягкий сыр из козьего молока). Ценители и гурманы непременно оценят.

Что можно посмотреть по дороге: усадьба Горенки, Музей войск ПВО.

Адрес: Балашиха, коттеджный поселок Купавна Лайф 2.

КОЛОМНА: НА ЛУГУ ПАСУТСЯ КО…

В данном случае в основном козы пасутся. Сыроварня «Экодеревушка» ориентируется на сыры из козьего молока. Ее владелец Сергей Балаев разводит коз еще с начала 2000-х. Фермер рассказывает, что однажды на Даниловском рынке в Москве к нему зашел актер Жерар Депардье. Отведав несколько сортов сыра, он попросил завернуть ему головку авторского сыра «Брус». Из необычных сортов можно выделить кофейный козий сыр, который для особого аромата около месяца выдерживают в напитке.

Что можно посмотреть по дороге: Коломенский кремль.

Адрес: Коломенский г. о., село Парфентьево.

Фото: Пресс-служба МО

ТАЛДОМ: «КОЗА НОСТРА»

Москвич с испанскими корнями Андрей Акесоло занимается производством сыров из молока коз вот уже больше десятка лет. Сегодня в его хозяйстве больше 320 рогатых красавиц. Поэтому и название у сыроварни такое - «Коза Ностра». Один из самых популярных авторских сортов Акесоло - «Козье поленце». Это влажный мягкий сыр с нежным фруктовым вкусом и… черной корочкой из золы. Сыровар придумал такой способ очистки от токсинов - через вариацию активированного угля. Многие хвалят и местный козий камамбер - в оливковом масле и обсыпке из смеси ароматных трав.

Что можно посмотреть по дороге: Талдомский историко-литературный музей, фабрика «Мануфактура Гарднеръ в Вербилках».

Адрес: Талдомский г. о., деревня Головково-Марьино.

ОРЕХОВО-ЗУЕВО: МАЛЕНЬКАЯ ИТАЛИЯ

Итальянская сыроварня «Альдини» работает в Подмосковье с весны прошлого года. И сегодня это единственный в области производитель горгонзолы, голубого сыра с пикантным вкусом. Причем сразу двух видов. А еще здесь делают рикотту - это молодой мягкий сыр с нежной консистенцией и насыщенным сливочным вкусом.

Что можно посмотреть по дороге: Музей завода «Дулевский фарфор», оленья ферма в Анциферове.

Адрес: г. о. Орехово-Зуево, деревня Соболево, 6.

ЭТО ВАЖНО

Полный список уникальных подмосковных сыроварен, интересные факты о них и рецепты блюд из сыра вы сможете найти на сайте cheese.mosgegtoday.ru.

Мероприятия программы «Зима в Подмосковье» - на сайт welcome.mosreg.ru и в Инстаграме ­ @turiz_mo

КСТАТИ

Но, конечно, только сырами подмосковная гастрономия не ограничивается. Если будете в Коломне, обязательно отведайте и купите с собой знаменитую здешнюю пастилу. В основном ее делают из яблок. А еще здесь есть чудесные травяные чаи, варенье десятка видов, медовые бальзамы. Адрес: Музейная фабрика пастилы на ул. Полянская, 4.

Ну а в Дмитрове не премините попробовать фирменный медовый пряник. По местной легенде, когда в 1858 году в город заезжал государь император Александр II, его привечали именно пряником.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рождественские встречи у Чайковского

Международный фестиваль в Клину предлагает новый формат.

Подмосковный Клин известен любителям классической музыки как город, в котором каждое лето проходит шикарный Международный фестиваль искусств. Несколько дней под открытым небом у Дома-музея Петра Ильича Чайковского выступают мировые звезды. С нынешнего года фестиваль запускает новый, зимний, формат. «Рождественские встречи у Чайковского».

- В традиции всех крупных фестивалей иметь так называемые эхо, небольшие по формату фестивали в другие сезоны года, которые поддерживают интерес к основному событию, - говорит министр культуры Московской области Нармин Ширалиева. - В нашем случае мы представляем зеркальную для летнего фестиваля зимнюю, рождественскую историю.

«Рождественские встречи у Чайковского» пройдут 22, 23 и 26 декабря.

22 декабря состоится гала-концерт солистов Мариинского театра. Программу представит народная артистка России Лариса Гергиева. Со сцены прозвучат арии из известных опер, русские романсы.

23 декабря старожил Клинского фестиваля Юрий Башмет представит уникальную программу - музыкально-литературную композицию из произведений Прокофьева, Шостаковича, Стравинского, Шнитке на стихи Владимира Маяковского «Облако в штанах». Читать поэму будет популярный актер Михаил Пореченков.

Ну а 26-го пройдет концерт для семейного посещения. Солисты Мариинки исполнят оперу «Приключения Кинтаро», которая наверняка понравится и взрослым, и детям. Это произведение молодого композитора из Санкт-Петербурга Рустама Сагдиева, написанное по мотивам японского фольклора.

Подробности на сайте tchaikovsky.house.