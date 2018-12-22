Метель в Москве: авиарейсы отменяют, водителей просят быть аккуратнее

Утром 22 декабря, в момент зимнего солнцестояния, в столичном управлении МЧС предупредили, что на Москву опустился туман и, в связи с морозом, возможны заносы на дорогах. Водителям настоятельно рекомендуют не превышать скорость и соблюдать дистанцию. А пешеходам - быть бдительными и внимательными.

Сугробы выросли до показателей середины января, - сообщил на своей страничке в «Фейсбук» главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - В Москве это 24 см, по области местами 30, что соответствует климатической норме второй декады января.

В столичных аэропортах из-за непогоды отменили и задержали несколько рейсов. На взлетных полосах усиленно работает специальная техника. Самолёты проходят противообледенительную обработку. К 11.00 субботы во «Внуково» было задержано 8 рейсов и 1 отменён. В «Шереметьево» задержано 18. В «Домодедово» 8 отменено и 4 задержано.

При этом видимость на подлёте к столице считается нормальной (2 км).

Пробок в связи с метелью и выпавшим снегом в Москве не прибавилось (три балла из десяти). Однако ДТП есть. Автомобили столкнулись на Третьем транспортном кольце, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Сущевском Валу и других улицах.

Сегодня, в субботу, температура воздуха в столице -5 градусов. К 21.00 ожидается похолодание до -6. Такая же погода будет и завтра.

В Центре организации дорожного движения напоминают, что за рулем, любуясь зимней красотой, не стоит забывать об осторожности.

Хороший декабрь в этом году, - говорится в сообщении ведомства. - Но у всего есть обратная сторона. До воскресенья из-за снегопадов ждём заносов на дорогах.

Как сообщает официальный сайт Правительства Москвы, по вопросам, связанным с уборкой снега, можно обратиться в справочную по телефону 8 (495) 777-77-77. Если вы хотите пожаловаться на отсутствие реагентов на тротуаре или - наоборот - их чрезмерное количество, оставьте обращение на портале «Наш город».