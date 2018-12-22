2018-12-22T12:03:05+03:00
Общество

Метель в Москве: авиарейсы отменяют, водителей просят быть аккуратнее

Самый короткий день в году оказался морозным и снежным
Павел КЛОКОВ
Поделиться:
Обработка противоледным составом самолета в столичном аэропорту.Обработка противоледным составом самолета в столичном аэропорту.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Утром 22 декабря, в момент зимнего солнцестояния, в столичном управлении МЧС предупредили, что на Москву опустился туман и, в связи с морозом, возможны заносы на дорогах. Водителям настоятельно рекомендуют не превышать скорость и соблюдать дистанцию. А пешеходам - быть бдительными и внимательными.

Сугробы выросли до показателей середины января, - сообщил на своей страничке в «Фейсбук» главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - В Москве это 24 см, по области местами 30, что соответствует климатической норме второй декады января.

В столичных аэропортах из-за непогоды отменили и задержали несколько рейсов. На взлетных полосах усиленно работает специальная техника. Самолёты проходят противообледенительную обработку. К 11.00 субботы во «Внуково» было задержано 8 рейсов и 1 отменён. В «Шереметьево» задержано 18. В «Домодедово» 8 отменено и 4 задержано.

При этом видимость на подлёте к столице считается нормальной (2 км).

Пробок в связи с метелью и выпавшим снегом в Москве не прибавилось (три балла из десяти). Однако ДТП есть. Автомобили столкнулись на Третьем транспортном кольце, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Сущевском Валу и других улицах.

Сегодня, в субботу, температура воздуха в столице -5 градусов. К 21.00 ожидается похолодание до -6. Такая же погода будет и завтра.

В Центре организации дорожного движения напоминают, что за рулем, любуясь зимней красотой, не стоит забывать об осторожности.

Хороший декабрь в этом году, - говорится в сообщении ведомства. - Но у всего есть обратная сторона. До воскресенья из-за снегопадов ждём заносов на дорогах.

Как сообщает официальный сайт Правительства Москвы, по вопросам, связанным с уборкой снега, можно обратиться в справочную по телефону 8 (495) 777-77-77. Если вы хотите пожаловаться на отсутствие реагентов на тротуаре или - наоборот - их чрезмерное количество, оставьте обращение на портале «Наш город».

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Павел КЛОКОВ

 
Читайте также
Забег Дедов Морозов, «Рождественские чтения» с Гошей Куценко и выставка Фриды Кало: Куда сходить на выходные в Москве 22 и 23 декабря
Мы предлагаем совместить приятное с полезным: и за подарками отправиться, и получить заряд хорошего настроения. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть на этих выходных в Москве
Новости 24
Самая большая кавказская халва будет приготовлена в Москве
Из-за проведения Кремлевской елки перекроют центр Москвы
На западе Москвы готовят к сносу пятиэтажку по программе реновации
В дендропарках и заказниках Москвы пройдут новогодние экологические праздники
В столице старые кинотеатры превратят в культурные районные центры
В Подмосковье появился лист ожидания для записи в кружки и секции
Угонщики элитных авто попались в руки полицейских
В московских библиотеках покажут новогодние программы для детей
В Подмосковье подготовят 306 площадок для запуска фейерверков
Назван лучший парк Подмосковья 2018 года
В московском метро разрешат провезти 1,5-метровую живую елку бесплатно
Столичные застройщики смогут подать единую заявку на подключение к инженерным сетям
В детских больницах Москвы маленьких пациентов поздравят с Новым годом
ЦОДД напомнил водителям о серьезных пробках
В Подмосковье расстреляли бездомных собак
В Подмосковье появится более 200 купелей к крещенским купаниям
В Москву придут сибирские морозы
На юго-западе Москвы программа реновации начинается в районе Коньково
Участники программы лояльности метро ходят за покупками с картой «Тройка»
На МКАДе реконструируют восемь развязок
В подмосковном Ногинске автоледи на иномарке сбила троих детей
Сотрудника администрации президента обокрали на 1 миллион рублей
На Московской железной дороге запустили 90 новых электричек
Количество погибших от обрушения здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек