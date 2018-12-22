2018-12-22T13:53:23+03:00
Происшествия

На юго-востоке Москвы строители наткнулись на снаряд времен Великой Отечественной войны

Рабочих вывели с территории стройки, на месте работают саперы
Игорь ПАВЛОВ
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Во время строительных работ на Рязанском проспекте обнаружен снаряд.Во время строительных работ на Рязанском проспекте обнаружен снаряд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Днём 22 декабря на пульт дежурного спасателя поступил вызов с Рязанского проспекта в Москве.

В районе дома 6А строение 77 строители обнаружили предмет, напоминающий артиллерийский снаряд, - сообщили «Комсомолке» в столичном управлении МЧС. - На место выехали спасатели и саперы. В настоящий момент они выясняют, представляет ли находка какую-нибудь опасность.

Рабочих со стройки вывели. Территорию оцепили.

Поблизости с указанным адресом расположены в основном офисные помещения. Жилых домов нет.

К сожалению, такие подарки в столичном регионе до сих пор не редкость. Несколько дней назад такой же снаряд нашли в Зеленограде. И тоже во время строительных работ. Такая же находка попалась ремонтникам на улице Дмитрия Ульянова в Москве. А ещё ранее - на улице Матвеевской. Там спасателям пришлось эвакуировать жильцов близлежащих домов.

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