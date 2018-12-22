На юго-востоке Москвы строители наткнулись на снаряд времен Великой Отечественной войны

Днём 22 декабря на пульт дежурного спасателя поступил вызов с Рязанского проспекта в Москве.

В районе дома 6А строение 77 строители обнаружили предмет, напоминающий артиллерийский снаряд, - сообщили «Комсомолке» в столичном управлении МЧС. - На место выехали спасатели и саперы. В настоящий момент они выясняют, представляет ли находка какую-нибудь опасность.

Рабочих со стройки вывели. Территорию оцепили.

Поблизости с указанным адресом расположены в основном офисные помещения. Жилых домов нет.

К сожалению, такие подарки в столичном регионе до сих пор не редкость. Несколько дней назад такой же снаряд нашли в Зеленограде. И тоже во время строительных работ. Такая же находка попалась ремонтникам на улице Дмитрия Ульянова в Москве. А ещё ранее - на улице Матвеевской. Там спасателям пришлось эвакуировать жильцов близлежащих домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть снарядов времен ВОВ нашли в Наро-Фоминском округе

Шесть артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружена в Наро-Фоминском районе. Находка была сделана в лесном массиве, недалеко от поселка Селятино. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ по Московской области (подробности)

Около стадиона «Лужники» нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Утром в воскресенье, 2 сентября, на территории олимпийского комплекса «Лужники» нашли снаряд.

- Здесь проходили земляные работы с использованием экскаватора, и в груде земли рабочие увидели металлический предмет, - рассказал «КП» источник в экстренных службах города. - Вызвали полицию и МЧС (подробности)