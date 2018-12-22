Бывшая девушка хоккеиста Овечкина села пьяная за руль «Мерседеса» и устроила две аварии

Пользователи социальных сетей активно обсуждают видеоролик, загруженный на YouTube 11 декабря. На нем видно, как чёрный «Гелендваген» с госномером О038АУ (регион 799) на довольно высокой скорости выезжает на встречку и врезается в другую машину. Водитель, который, видимо, и выложил видео в Сеть, выходит на проезжую часть (Новорижское шоссе) и подходит к внедорожнику. Однако виновник ДТП и не подумал выходить из машины. Точнее, не подумала.

Бывшая девушка хоккеиста Овечкина села пьяная за руль и устроила две аварии .

Как утверждает пострадавший водитель, за рулём «Гелика» 6 декабря сидела модель Валерия Соколова. Она даже не опустила дверное стекло. И скрылась с места происшествия.

По мнению пользователя, загрузившего ролик, Соколова в момент ДТП была пьяной. В автомобиле, в который она врезалась, находились муж и его беременная жена (на 9 месяце). К счастью, оба не пострадали.

В полиции предоставить оперативный комментарий по этому случаю не смогли («прошло больше двух недель, пишите запрос»).

Но, по некоторым данным, Валерию объявили в розыск. И якобы в тот день это была уже вторая авария, которую она устроила. И тоже скрылась.

- При этом модель продолжает делиться историями из своей жизни в Инстаграме, - пишет автор видеоролика. - Чувствуя полную безнаказанность.

Страничка Соколовой в Инстаграме напоминает глянцевый журнал. Здесь фотомодель в кружевном белье демонстрирует новые серьги с бриллиантами. Там - позирует с живым леопардом (очень модно, кстати). На другом снимке - крупным планом губы, напоминающие вдвое свернутый спасательный круг. Бассейны, курорты, спа-салоны, дорогие авто... Всего этого у Соколовой на фото в избытке.

Однако после 6 декабря Валерия опубликовала единственный пост, состоящий из трёх фотографий. На каждой из них девушка в разном платье.

- Как вы думаете, какое выбрать?, - спрашивает красавица и, как обычно, набирает тысячи лайков.

valeriasokolovaofficial На днях у нас прошла съемка с любимыми @freshdress_shop я в восторге)) себе забрала одно, как Вы думаете какое?

Впрочем, она своим поклонникам нравится в любом одеянии.

Ну и также напомним, что Соколова встречалась одно время с хоккеистом, нападающим клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Однако роман между пензенской красоткой и известным спортсменом продлился недолго.

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