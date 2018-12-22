Бывшая девушка хоккеиста Овечкина села пьяная за руль «Мерседеса» и устроила две аварии
Пользователи социальных сетей активно обсуждают видеоролик, загруженный на YouTube 11 декабря. На нем видно, как чёрный «Гелендваген» с госномером О038АУ (регион 799) на довольно высокой скорости выезжает на встречку и врезается в другую машину. Водитель, который, видимо, и выложил видео в Сеть, выходит на проезжую часть (Новорижское шоссе) и подходит к внедорожнику. Однако виновник ДТП и не подумал выходить из машины. Точнее, не подумала.
Бывшая девушка хоккеиста Овечкина села пьяная за руль и устроила две аварии .
Как утверждает пострадавший водитель, за рулём «Гелика» 6 декабря сидела модель Валерия Соколова. Она даже не опустила дверное стекло. И скрылась с места происшествия.
По мнению пользователя, загрузившего ролик, Соколова в момент ДТП была пьяной. В автомобиле, в который она врезалась, находились муж и его беременная жена (на 9 месяце). К счастью, оба не пострадали.
В полиции предоставить оперативный комментарий по этому случаю не смогли («прошло больше двух недель, пишите запрос»).
Но, по некоторым данным, Валерию объявили в розыск. И якобы в тот день это была уже вторая авария, которую она устроила. И тоже скрылась.
- При этом модель продолжает делиться историями из своей жизни в Инстаграме, - пишет автор видеоролика. - Чувствуя полную безнаказанность.
Страничка Соколовой в Инстаграме напоминает глянцевый журнал. Здесь фотомодель в кружевном белье демонстрирует новые серьги с бриллиантами. Там - позирует с живым леопардом (очень модно, кстати). На другом снимке - крупным планом губы, напоминающие вдвое свернутый спасательный круг. Бассейны, курорты, спа-салоны, дорогие авто... Всего этого у Соколовой на фото в избытке.
Однако после 6 декабря Валерия опубликовала единственный пост, состоящий из трёх фотографий. На каждой из них девушка в разном платье.
- Как вы думаете, какое выбрать?, - спрашивает красавица и, как обычно, набирает тысячи лайков.
Впрочем, она своим поклонникам нравится в любом одеянии.
Ну и также напомним, что Соколова встречалась одно время с хоккеистом, нападающим клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Однако роман между пензенской красоткой и известным спортсменом продлился недолго.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-возлюбленная Овечкина устроила ДТП в Москве
Авария, которая произошла недавно в Москве, задела имя известного хоккеиста Александра Овечкина. ДТП устроила модель Валерия Соколова, бывшая девушка игрока (подробности).