2018-12-24T02:44:51+03:00
Общество

Наше Подмосковье. Искусство вне времени

В подмосковной Истре широкой публике представлены уникальные экспонаты Ювелирного дома Фаберже
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Андрей Воробьёв посетил выставку «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени», которая проходит в музее «Новый Иерусалим». Фото: Александр ЩЕМЛЯЕВАндрей Воробьёв посетил выставку «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени», которая проходит в музее «Новый Иерусалим». Фото: Александр ЩЕМЛЯЕВ
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В музее «Новый Иерусалим» в субботу открылась масштабная выставка «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени». Одним из ее первых посетителей стал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Здесь представлены все направления работы Фаберже: ювелирные изделия, яйца, украшения, изделия для фронта - всего девять разделов, - написал губернатор в Instagram (@andreyvorobiev). - Собирать коллекцию помогли шесть крупнейших музеев, в том числе зарубежных. Есть уникальные экспонаты - например, яйцо 1904 года, которое Николай II подарил императрице на 10-летие свадьбы. Его показали публике впервые».

Конечно же, Ювелирный дом Карла Фаберже известен на весь мир прежде всего знаменитыми пасхальными яйцами, которые делались в течение долгих лет для дома Романовых. Однако выставка наглядно показывает, что в наследии мастера очень много всего интересного. В «Новом Иерусалиме» представлены около 400 редчайших экспонатов, многие из которых выставляются впервые, - украшения из золота, серебра и драгоценных камней, камнерезные фигуры, произведения искусства из хрусталя, работы по эмалям, столовые приборы, часы.

- Я очень надеюсь, что выставка привлечет большое количество туристов, посетителей из Московской области, Москвы и других регионов, - сказал Андрей Воробьёв. - Это часть нашей истории. Очень интересно узнать нюансы работы Дома Фаберже, заказы, которые он исполнял, атмосферу того времени - всё это передают несколько размещенных здесь залов.

Выставка продлится до 24 марта. Подробная информация - на сайте njerusalem.ru.

КСТАТИ

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