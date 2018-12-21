2018-12-21T12:08:50+03:00
Общество

Открыто движение скорых электричек на маршруте "Москва - Одинцово"

Эта инфраструктура будет использована для создания первой линии МЦД
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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На запуске присутствовали заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег БелозеровНа запуске присутствовали заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег БелозеровФото: Алиса ТИТКО
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Движение скорых пригородных поездов-экспрессов на Смоленском направлении Московской железной дороги по маршруту "МоскваОдинцово" открыли 21 декабря. На запуске присутствовали заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

- Сегодня запущен еще один этап развития Московского транспортного узла - дополнительные пути на Одинцово, которые позволили запустить новую электричку скоростную, и сегодня с Одинцово до Белорусского вокзала можно будет доехать за 20 минут, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Смоленское направление МЖД связывает центр столицы с "Москвой-Сити", ИЦ "Сколково", городом Одинцово, Усово, Барвихой. На этом участке запустили 18 дополнительных пар поездов, интервал движения сократили с 6,5 до 5,5 минут в час пик, а время в пути в скорых электропоездах сократится с 28 до 21 минуты. В перспективе этот участок войдет в состав МЦД-1 "Одинцово – Лобня".

Движение было организовано в режиме, приближенном к тактовому. Поезда будут следовать без промежуточных остановок. Перед запуском ускоренного движения на станции Одинцово была построена новая островная платформа. На ней возведен навес, установлены скамейки и информационные табло.

За последние годы, по словам Сергея Собянина, реализован целый ряд транспортных проектов, в том числе продолжается обновление подвижного состава. Современные комфортные поезда перевозят уже более половины от общего числа пассажиров, а поток увеличился в два раза.

- Мы рассматриваем дальнейшее развитие магистральных путей, создание МЦД. Объем пассажиров увеличится до 3 млн, а это как треть потока Московского метро, которое тоже не стоит на месте - развивается, - сказал мэр Москвы.

После запуска движения скорых электричек по маршруту "Москва – Одинцово" следующим шагом будет использование этой инфраструктуры для создания первой линии наземного метро МЦД-1 "Одинцово – Лобня".

- У нас на очереди развитие по центральному диаметру "Подольск-Нахабино". Это 18 остановочных пунктов, 12 из которых созданы по принципу "сухие ноги", - рассказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов.

Напомним, что в столице запустят пять линий Московских центральных диаметров. Два первых диаметра - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - должны запустить уже в конце 2019 – начале 2020 года. После планируют ввести еще три линии: МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 – от Апрелевки до Железнодорожного, и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.

По прогнозам, каждый год МЦД будет пользоваться более 330 млн человек. А работать МЦД будет, как в метро – с 5.30 до 1.00. Оплачивать проезд можно будет картой "Тройка".

ВАЖНО

О ценах билетов

Стоимость разового билета будет 132 рубля, а стоимость одной поездки при покупке абонемента составит 106 рублей (при приобретении абонемента "На 60 поездок").

- Электропоезда курсируют с 5.50 до 23.30 и отправляются от станций каждый час, - рассказали в ЦППК.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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