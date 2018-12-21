Открыто движение скорых электричек на маршруте "Москва - Одинцово"

Движение скорых пригородных поездов-экспрессов на Смоленском направлении Московской железной дороги по маршруту "Москва – Одинцово" открыли 21 декабря. На запуске присутствовали заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

- Сегодня запущен еще один этап развития Московского транспортного узла - дополнительные пути на Одинцово, которые позволили запустить новую электричку скоростную, и сегодня с Одинцово до Белорусского вокзала можно будет доехать за 20 минут, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Смоленское направление МЖД связывает центр столицы с "Москвой-Сити", ИЦ "Сколково", городом Одинцово, Усово, Барвихой. На этом участке запустили 18 дополнительных пар поездов, интервал движения сократили с 6,5 до 5,5 минут в час пик, а время в пути в скорых электропоездах сократится с 28 до 21 минуты. В перспективе этот участок войдет в состав МЦД-1 "Одинцово – Лобня".

Движение было организовано в режиме, приближенном к тактовому. Поезда будут следовать без промежуточных остановок. Перед запуском ускоренного движения на станции Одинцово была построена новая островная платформа. На ней возведен навес, установлены скамейки и информационные табло.

За последние годы, по словам Сергея Собянина, реализован целый ряд транспортных проектов, в том числе продолжается обновление подвижного состава. Современные комфортные поезда перевозят уже более половины от общего числа пассажиров, а поток увеличился в два раза.

- Мы рассматриваем дальнейшее развитие магистральных путей, создание МЦД. Объем пассажиров увеличится до 3 млн, а это как треть потока Московского метро, которое тоже не стоит на месте - развивается, - сказал мэр Москвы.

После запуска движения скорых электричек по маршруту "Москва – Одинцово" следующим шагом будет использование этой инфраструктуры для создания первой линии наземного метро МЦД-1 "Одинцово – Лобня".

- У нас на очереди развитие по центральному диаметру "Подольск-Нахабино". Это 18 остановочных пунктов, 12 из которых созданы по принципу "сухие ноги", - рассказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов.

Напомним, что в столице запустят пять линий Московских центральных диаметров. Два первых диаметра - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - должны запустить уже в конце 2019 – начале 2020 года. После планируют ввести еще три линии: МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 – от Апрелевки до Железнодорожного, и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.

По прогнозам, каждый год МЦД будет пользоваться более 330 млн человек. А работать МЦД будет, как в метро – с 5.30 до 1.00. Оплачивать проезд можно будет картой "Тройка".

ВАЖНО

О ценах билетов

Стоимость разового билета будет 132 рубля, а стоимость одной поездки при покупке абонемента составит 106 рублей (при приобретении абонемента "На 60 поездок").

- Электропоезда курсируют с 5.50 до 23.30 и отправляются от станций каждый час, - рассказали в ЦППК.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Возле Киевского вокзала открыли демонстрационный павильон МЦД

Все желающие смогут бесплатно посмотреть, каким будет новый вид транспорта (подробности)