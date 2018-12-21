Компания «ЕвроХим» открыла в Ставропольском крае производство ингридиента для газировки

Стоимость инвестиционного проекта оценивается в 493,8 миллионов рублей. Его воплощением в жизнь занималась компания Андрея Мельниченко «ЕвроХим» на базе предприятия «Невинномыск Азот». Новое производство будет давать четыре тонны продукта в час.

Пищевая углекислота, которую начали производить в Невинномыске, используется для приготовления газированных напиток и сухого льда, а также для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов. Уже известно, что потенциальным потребителем продукции нового завода может стать система Coca-Cola в России.

На «Невинномысском Азоте» установили современное оборудование датской компании Union Engineering, она же разработала всю технологическую схему. За качеством выпускаемой продукции в режиме 24/7 следит единственная в России автоматическая лаборатория CARBOSCAN 300. Точность ее измерений соответствует европейским требованиям к продуктам питания.

Благодаря применению этих технологий, получаемая углекислота не просто полностью соответствует, но и по ряду показателей превосходит требования ГОСТа к продукции высшего сорта.