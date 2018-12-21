2018-12-21T18:42:18+03:00
Происшествия

За гибель женщины в упавшем лифте бывший гендиректор «Лифтгаранта» получил 2,5 года колонии

ЧП произошло в январе 2016 года
Семен ЕЛЕНИН
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В результате крушения лифта погибла Ирина Володина, дочь известного телеведущего Евгения Кочергина. Фото: 1 каналВ результате крушения лифта погибла Ирина Володина, дочь известного телеведущего Евгения Кочергина. Фото: 1 канал
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Спустя почти три года после громкой трагедии в одном из московских элитных ЖК вынесен приговор руководителю фирмы, которая следила за состоянием лифтом. Напомним, 14 января 2016 года в жилом комплексе на берегу Москва-реки с высоты 7 этажа сорвался лифт. Погибла 36-летняя Ирина Володина, мама двоих детей, дочь известного телеведущего Евгения Кочергина.

21 декабря в Хорошевском суде вынесли приговор бывшему гендиректору ООО «Лифтгарант» Дмитрию Плужникову.

- Он признан виновным в совершении преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщают в Следственном комитете.

Максимальное наказание по этой статье - 6 лет колонии. Плужникову дали 2,5 года.

- Следствием и судом установлено, что Дмитрий Плужников возложил обязанности по обслуживанию лифтов на бывшего электромеханика Алексея Белоусова, не имевшего достаточной квалификации для выполнения данного вида работ...

Напомним, самого механика Белоусова в сентябре 2017 года осудили на 3,5 года колонии.

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