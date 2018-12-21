2018-12-21T21:51:53+03:00
Общество

Предновогодний ажиотаж в Москве: такси взвинтили цены, но машин на всех желающих все равно не хватает

Популярные столичные агрегаторы не принимали заказы в течение часа
Анастасия ВАРДАНЯН
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В пятницу вечером столичные таксисты взвинтили цены на свои услуги.В пятницу вечером столичные таксисты взвинтили цены на свои услуги.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Вечером в пятницу, 21 декабря, москвичи массово не могли вызвать такси. В конце рабочего дня популярные мобильные приложения попросту перестали работать.

- Делала заказ через приложение «Яндекс. Такси», но оно просто не работало. Попробовала «Uber», но там такая же проблема, - рассказала «КП» жительница столицы Алла Прохорова.

Другие мобильные приложения хоть и работали, но предлагали завышенные вдвое, а то и втрое тарифы.

- Неожиданный пятничный сюрприз. Всегда добирался до дома за 300 рублей. Сегодня тот же сервис предлагает поездку за 600 рублей, - возмутился житель столицы Александр Синельников.

Скорее всего, цены взвинтили на фоне поломки службы заказа крупнейшего агрегатора «Яндекс. Такси».

- По техническим причинам у некоторых пользователей примерно в течение часа могли наблюдаться проблемы с заказом такси. Сейчас сервис работает в штатном режиме, - заверили «КП» в пресс-службе «Яндекс. Такси».

Тем времени в соцсетях москвичи обсуждают поднявшиеся с 21 декабря тарифы на такси. По данным пользователей, еще до вечерних технических проблем, цены выросли почти в два раза.

- Агрегаторы называют это явление динамичным ценообразованием. Тарифом они манипулируют по своему желанию. Не секрет, что стандартный цена поездки вдвое ниже себестоимости. Занижая тариф, привлекают новых пассажиров. При желание тариф могут поднять в любой момент. Возможно, в предновогодние дни именно это и произошло. Ситуация не изменится до тех пор пока в дело не вмешается Федеральная антимонопольная служба, - прокомментировала Елена Гращенкова, правозащитник в сфере такси.

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Уже сейчас многие задумываются, сколько придется потратить на новогодние подарки, костюмы и ресторан, а еще сколько будут стоить 31 декабря поездки на такси. Ведь кому-то нужно будет заехать в салон красоты, потом в ресторан, к друзьям, за зеленым горошком для салата «Оливье», в аэропорт. Направлений даже больше (подробности).

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