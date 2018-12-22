2018-12-21T22:19:55+03:00
Досуг

В «Сказке» Дедом Морозом станет каждый

Сегодня здесь начинается фестиваль подарков
Алена ПЕТРОВА
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Подарки для ребят из детских домов можно принести с собой или купить на месте. Их будут принимать во всех кассах парка.Подарки для ребят из детских домов можно принести с собой или купить на месте. Их будут принимать во всех кассах парка.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В семейном парке «Сказка» в Крылатском 22 декабря стартует благотворительная эстафета подарков - сообщает официальный сайт мэра Москвы mos.ru. В акции принимают участие фонды, которые опекают более 4000 детей. Подарки для них можно принести с собой или купить на месте. Их будут принимать во всех кассах парка. А сами участники акции получат благодарственные сертификаты и билеты на колесо обозрения.

23 декабря здесь пройдет благотворительная елка. На новогоднем квесте «Путешествие в ледяной мир» нужно найти волшебную карту, чтобы по ней отыскать дорогу к дому Деда Мороза.

Что еще

22 и 23 декабря для гостей парка организовали сразу несколько бесплатных мероприятий.

В 13.00 начнется эстафета для взрослых и детей «Спортивная семья», победители которой получат специальный билет «Вездеход» и смогут кататься на всех аттракционах;

в 14.00 - мастер-класс по хоккею;

в 15.00 - мастер-класс по фигурному катанию;

с 16.00 до 19.00 можно покататься на открытом катке.

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